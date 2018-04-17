Как студсовет влияет на судьбу молодых мурманчан, узнали журналисты «Вечёрки»

И в завершение выпуска – традиционный обзор свежего номера газеты «Вечерний Мурманск». О чём расскажут своим читателям журналисты печатного издания.

Самой нерадивой управляющей компанией, по мнению городских властей, остается «Октябрьское ЖЭУ». В этом году из-за бездействия коммунальщиков во дворе дома № 10 на улице Скальной образовался снежный «Эверест».

Могут ли выселить из служебной квартиры семью с ребнком-нвалидом? Кому положены выплаты по программе «Соотечественники»? Ответы на эти и другие вопросы читайте в традиционной рубрике «Вечернего Мурманска» - «Эксперт».

По словам участников проекта «Студенческая свадьба» , за время конкурса они узнали друг друга в пять раз лучше, чем за год отношений. Например в семье Осинцевых сейчас растут двое детишек. О том, как мурманские студсоветы влияют на судьбу молодых мурманчан, читайте в свежей номере газеты «Вечерний Мурманск».