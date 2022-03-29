Как тепло поступает в дома? Юные журналисты «Академии телевидения» искали ответы на трудные вопросы на ресурсоснабжающей компании «Мурманэнергосбыт»

Самую большую котельную Мурманской области посетили юные журналисты из «Академии телевидения», чтобы написать посты, статьи и репортажи ко Дню сотрудника жилищно-коммунального хозяйства.

О работе котельной специалисты АО «Мурманэнергосбыт» не только рассказали, а продемонстрировали сложное оборудование наглядно.

Но сначала инструктаж по технике безопасности, потом уже экскурсия, которую провёл заместитель начальника Северной котельной Ильшат Габдульхаков.

Ильшат Габдульхаков, заместитель начальника котельной «Северная» АО «МЭС»: «Мы с вами находимся в центральном тепловом щите котельной «Северная». Она отапливает дома Ленинского района города Мурманска и снабжает их горячей водой».

Юные корреспонденты узнали, откуда в наших домах появляются тепло и горячая вода. Увидели работу котельной изнутри и смогли попробовать себя в роли интервьюеров.

Алла Истомина, генеральный директор ресурсоснабжающей компании, даёт уже не первое интервью самым юным корреспондентам Заполярья. Детские экскурсии на котельную считает полезной профориентационной работой. И, вполне возможно, что после таких визитов кто-то из ребят станет журналистом, а кто-то выберет техническую специальность и вернётся в «Мурманэнергосбыт» в новом качестве. Поэтому важно им заранее узнать все условия работы.

- Меня зовут Джастина, а сколько вы зарабатываете? – прозвучал первый вопрос.

Алла Истомина, генеральный директор АО «МЭС»: «Джастина, у тебя очень красивое имя. Я хочу сказать, что моя заработная плата достойная. Вот мне очень хочется, чтобы достойная заработная плата была у всех сотрудников «Мурманэнергосбыта», а я, как руководитель, прикладываю к этому все усилия. Поэтому моя задача не удержать этот уровень, а поднять. Я с этим пришла и к этому стремлюсь».

Для работы на предприятии по теплоснабжению нужна не только хорошая физическая, но и моральная подготовка, ведь это труд очень ответственный. От него зависит бесперебойная подача водоснабжения и тепла в домах северян. Каждый этап работы важен. Например, как зажигают котел, чтобы подогреть воду для подачи в дома?

Юных журналистов поразили масштабы предприятия и сложность выполняемой работы. Многие после экскурсии пересмотрели свои предположения о том, как выглядит котельная, и даже хотели бы вернуться снова.

Арина Авдеева, ученица «Академии телевидения»: «Мне очень понравилось, здесь очень много разных котлов. Было интересно участвовать в этой экскурсии, мне бы очень хотелось здесь побывать ещё раз. Я думала, что здесь просто есть человек, который кидает топливо в котлы, но оказалось всё не так».

Софья Сохрякова, ученица «Академии телевидения»: «Мне очень понравилось здесь. Меня поразили масштабы, насколько много здесь котлов, нам показали даже огонь!».

После встречи юные журналисты напишут и опубликуют посты и статьи на сайте арктик-тв.рф и в группе «Академии» в социальной сети «ВКонтакте».

Там же можно узнать о новых наборах в группы журналистов, видеооператоров, блогеров и ораторов.