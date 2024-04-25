Как усердно работать и не выгореть, трудясь за Полярным кругом: состоялась VI Международная конференция по вопросам охраны труда

На базе Центра управления регионом Министр труда и социального развития Мурманской области провёл VI Международную конференцию по вопросам охраны труда за Полярным кругом.

На повестке дня был всего один вопрос, который волнует многих жителей Заполярья: как не выгореть на работе. Специалисты обсудили историю и причины возникновения этого синдрома, разобрали опыт зарубежных стран и крупных предприятий.

Сергей Мякишев, министр труда и социального развития Мурманской области: «Тема, которую мы поднимаем на этой коллегии, посвящена профессиональному выгоранию и эмоциональному выгоранию. Я думаю, что все часто слышали словосочетание «сгорел на работе». А для того, чтобы максимально долго и комфортно работать и не гореть на работе, хотя мы и понимаем, что эмоциональное истощение и эмоциональное выгорание - это действительно, наверное, одна из самых сложных тем».