Как услышать и понять ребёнка, живущего в «стеклянном доме»?

Мир людей с расстройством аутистического спектра (РАС) – особенный, до сих пор ведутся споры о том, заболевание ли это и когда его можно диагностировать.

Впрочем, у родителей детей-аутистов уже вопросы иного рода: как обучать и налаживать коммуникации между ребёнком и педагогом. Это и обсудили за круглым столом в 279-й школе Гаджиево.

Изменения в поведении и речи Елизавета заметила у своего ребёнка после прививки, но до трёх лет диагностику начинать было рано. Такой точки зрения придерживаются врачи, не торопясь ставить диагноз, связанный с расстройствами аутистического спектра.

В Гаджиево на сегодняшний день сформирована детсадовская группа из деток с подтверждённой инвалидностью.

Елизавета Литвинова, мама ребёнка с РАС, г. Гаджиево: «Психиатр сказал: «Представьте, что вы в стеклянном доме, вы видите всё, что происходит вокруг, но вас никто не слышит и вас никто не понимает».

Аутизм - это особый мир, к нему нужно и важно относится с терпением и пониманием. Совсем скоро у ребят спецгруппы наступит момент, который даже для обычного ребёнка считается сложным периодом – поступление в школу. И уже сейчас мамы и папы обеспокоены этим вопросом.

Елизавета Литвинова, мама ребёнка с РАС, г. Гаджиево: «Для таких детей нужны особые условия, и эти условия пренепременно должны быть направлены на развитие именно взаимодействия коммуникации детей и педагогов с детьми».

Все эти вопросы, а также опасения и методики работы с детьми с РАС обсудили специалисты, руководители образовательных учреждений, психологи и родители. Успешный опыт работы с детьми с аутизмом, например, имеется у мурманской школы №56.

- Не говорить, это не значит, не хотеть говорить. Это колоссальная работа, которая должна проводиться. Если ваш ребёнок ещё не говорит, то мы введём дополнительную коммуникацию, он начнёт говорить посредством этого».

Отметим, что круглый стол был организован на базе школы 279 города Гаджиево - региональной площадке Всероссийской недели информирования об аутизме.