Как в Мурманске исправляют давние ошибки строителей и преображают школы, рассказывает «Вечёрка»

И в завершение выпуска – традиционный обзор свежего номера газеты «Вечерний Мурманск». О чём расскажут журналисты печатного издания завтра, зрители телеканала «Арктик-ТВ» узнают сегодня.

Либо качественно обслуживать дома, либо заниматься чем-то другим. Такое условие поставлено управляющим компаниям, которые работают в Мурманской области. Вчера стало известно, что принято решение об аннулировании лицензии у жилищной организации – лидера по количеству жалоб на качество работы. Кто будет контролировать ремонты в подъездах жилых домов и когда дойдут руки до обновления дворов, выяснили журналисты «Вечернего Мурманска».

Когда много лет назад эту школу в Первомайском округе Мурманска только открыли, радости было море. Новая школа, да еще с бассейном! А когда эмоции схлынули, начались трудовые будни, во время которых выяснилось, что школьный бассейн оказался построен по южному варианту. Как в Мурманске исправляют давние ошибки строителей и преображают школы, выяснили журналисты «Вечернего Мурманска».

Покрытый плесенью виноград, подгнившие мандарины, персики далеко не первой свежести. Овощи и фрукты, которые предлагают уличные торговцы по вполне магазинным ценам, зачастую оставляют желать лучшего. Чем может обернуться дегустация овощей и фруктов, которые целый день собирают на себя дорожную пыль и пропитываются выхлопными газами, рассказывает сегодня «Вечёрка».

Нынешнее холодное лето добавило северянам проблем. Все более частыми гостями в городах и посёлках Кольского Заполярья становятся медведи. В этом году в Мурманской области уже пришлось уничтожить восемь косолапых. Что заставляет хозяев леса идти туда, где живут люди? Ответ на этот вопрос – в свежем номере «Вечернего Мурманска».