Как в Мурманске прошёл традиционный турнир по гиревому спорту «Богатырская сила», знает «Вечёрка»

И в завершение выпуска – традиционный обзор свежего номера газеты «Вечерний Мурманск». О чём расскажут журналисты печатного издания завтра, зрители телеканала «Арктик-ТВ» узнают сегодня.

В Мурманске впервые прошёл городской фестиваль театрализованных композиций «Отчизны верные сыны!», посвященный 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Его участниками стали 10 юнармейских отрядов из восьми образовательных учреждений города. Они представили театрализованные постановки и литературно-музыкальные композиции. Подробности – в номере «Вечёрки» за 26 февраля.

В Мурманске прошёл традиционный турнир по гиревому спорту «Богатырская сила» на призы почётного гражданина города-героя Мурманска Игоря Яковлевича Калошина. В соревнованиях приняли участие 40 атлетов из Мурманска, Кандалакши, Североморска, Оленегорска и ЗАТО Александровск. Медали разыгрывались среди юношей, мужчин и женщин. Любопытно, что женщин на турнире было всего две. Поскольку были они в разных весовых категориях, то соревновались исключительно сами с собой. Но все равно стоит отметить их результат. Анастасия Мартынова из ЗАТО Александровск сумела поднять пудовую тяжесть 104 раза, а представительница Североморска Екатерина Колесова умудрилась сделать 168 повторений! Репортаж с турнира – читайте в газете в среду.

Жуткий случай в Кандалакше стал самой обсуждаемой новостью последних дней. Там 15-летний парень пытался убить 11–летнего мальчика. Сначала изверг придушил свою жертву, а когда потерпевший, потеряв сознание, перестал подавать признаки жизни, закопал в снегу. К счастью, избитого лежащего в снегу ребенка заметили случайные прохожие. Врачи оперативно доставили пострадавшего с больницу.

В каком состоянии находится пострадавший? Что ожидает его обидчика, в какой семье он рос и состоял ли на учете в полиции? Ответы на эти вопросы в номере «Вечёрки» 26 февраля.