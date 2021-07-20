«Как в таком доме жить?», - крик о помощи

Жильцы дома №24 по улице Фадеев Ручей уже на протяжении трёх лет живут как в фильме ужасов. Здание буквально рушится на глазах, в подвале бегают крысы и мыши, а стены в квартирах покрываются плесенью. Со своей бедой они решили обратиться в редакцию телеканала «Арктик-ТВ».

К сырости и неприятному запаху, тянущимся из недр подвала, жильцы дома №24 уже давно привыкли, но это, по словам собственников квартир, не самое страшное из того, что им приходится ежедневно испытывать. На протяжении нескольких лет они пишут во все возможные инстанции.

Александра Титова, жительница дома №24: «Были постоянные переписки, обращения по поводу содержания дома, уборки территории, подъезда, разрушения фасада, канализация, с трубами идут проблемы. Были переписки, обращения – везде присылают ответы, которые не удовлетворяют нас. Ремонт не проводится, управляющие постоянно меняются. За три года уже два раза поменялись».

Управляющие компании этого дома сторонятся. И никто из «новосёлов» брать на себя ответственность и проделывать масштабную работу по ремонту здания не желает. Оно и понятно, где взять средства? А жильцы, между тем, боятся выходить из подъезда – велик шанс, что на голову упадет доска или кирпич. Удивительно, но именно во время работы здесь съёмочной группы сотрудники УК приехали чинить пробитый сосульками козырек.

Елена Винокурова, жительница дома №24: «Сегодня, видите, приехали, случайно, ремонтировать. Крыльцо разбито, подъезды не убираются, придомовая территория тоже не убирается, фасад разрушен».

В ужасающих условиях жильцам приходится находиться и в собственных квартирах. Из-за некачественного ремонта крыши, который управляющая компания проводила в прошлом году, помещения затапливает, обои сходят пластами, а стены покрываются толстым слоем плесени, вывести которую почти невозможно.

Валентина Котова, руководитель Мурманского регионального Центра общественного контроля в сфере жилищно-коммунального хозяйства «ЖКХ Контроль»: «Квартиры залиты, в квартирах плесень, в квартирах грибок – это уже санитарно-технические нарушения всяких норм и это отражается на здоровье жителей этого дома. Начинаются заболевания воспалительного характера. Чревато тем, что у кого-то будет бронхиальная астма и так далее».

Сложнее всего приходится пожилым людям, у которых нет возможности самостоятельно сделать ремонт или же банально заделать дыры, чтобы в квартиру не проникли непрошенные гости из подвала. Подруга Ирины Савиной живёт в этом ужасе уже много лет.

Ирина Савинова, мурманчанка: «Болеет постоянно, потому что в доме грибок, подъезды не ремонтируют, грязь, в подвале крысы. Ни зимой, ни летом ничего не убирается, видимо, дворник не работает. Как в таком доме жить?».

Этот вопрос жители дома №24 задают уже ни один год, но они надеются, что управляющая компания обратит внимание на их беду и наконец поможет создать комфортные условия для проживания.