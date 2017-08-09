Как в войну – в центре города 70-летние мурманчанки носят воду домой вёдрами с улицы

Из-за плановых работ у мурманчан третью неделю нет холодной воды, а ещё и горячей нет! В квартире № 33 в доме на проспекте Ленина, 17 прорвало трубу с холодной водой. Неполадку удалось бы устранить, но вот в квартире, где произошла эта авария, никого нет. Связаться с её владельцами возможности нет, а проникнуть внутрь можно только по решению суда.

Для того, чтобы не лишать жильцов воды, управляющая компания прибегла к кустарным методам: из подвала на улицу вывели кран подачи холодной воды.

- Мне приходится теперь на четвертый этаж носить воду каждый день. Ещё хорошо, что кран есть на улице, - жалуется Валентина Бардошеви, жительница дома на улице Ленина, 17.

Валентина Николаевна живёт в этом доме без малого 9 лет. Подобная ситуация произошла тут впервые, а горячую воду отключают постоянно. И вот уже третью неделю краны просыхаю без единой капли воды. Для любых бытовых нужд пенсионерке приходиться поднимать тяжеленные вёдра с водой на четвёртый этаж.

- Мы исправно платим за жилищные услуги, почему мы должны страдать? - справедливо возмущается Валентина Бардошеви, жительница дома на улице Ленина, 17. Почему я, а мне 70 лет, должна носить воду на четвёртый этаж? Надо мной живёт пенсионерка, ей тоже 70 лет, она тоже одинока, она тоже носит воду. А у неё сегодня давление. Я к ней сегодня поднялась, а она говорит, что вчера наносила воды, а сегодня не может подняться. У неё давление, она лежит, со мной поговорила через дверь. Говорит: «Не могу даже дверь открыть».

Устранить неполадку можно только получив разрешение у владельца злополучной квартиры, а при его отсутствии у суда. Как сообщили представители управляющей компании этого дома, иск они уже направили, а вот ответ можно ждать до двух месяцев.

А беда к жильцам этого дома пришла и не одна: уличный кран, который их выручает, два раза уже похищали. Цели злоумышленников остались неизвестными, как и они сами. Управляющая компания пообещала исправить неполадку, как только получат разрешение у суда на то, чтобы войти в квартиру.