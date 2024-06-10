Как вести себя при встрече с медведем, научит видеоролик

Бежать от животного не стоит, делать это нужно только, если вы уверены, что успеет добраться до безопасного места раньше.

Региональное Минприроды совместно с Центром управления регионом опубликовали ролик, рассказывающий о том, как действовать в случае встречи с бурым медведем.

Прежде всего, к мишкам не нужно приближаться, даже, если они спят или кажутся таковыми. Скорее всего, испуганный медведь попытается напасть на человека. Лучше обойти косолапого стороной, но нельзя поворачиваясь к хищнику спиной.

Бежать от животного не стоит, делать это нужно только, если вы уверены, что успеет добраться до безопасного места раньше.

Нельзя смотреть хозяину леса в глаза, а если он попробует приблизится к вам, то авторы ролика советуют кричать.