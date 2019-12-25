Как високосный год повлиял на проведение акция «Первый рассвет», знает «Вечёрка»

И в завершение выпуска – традиционный обзор свежего номера газеты «Вечерний Мурманск». О чём расскажут журналисты печатного издания завтра, зрители телеканала «Арктик-ТВ» узнают сегодня.

Сразу четыре города Кольского Заполярья - Мурманск, Мончегорск, Кировск и Кандалакша смогут претендовать на звание «Город трудовой доблести». Проект федерального закона об его установлении только что поддержала Мурманская областная Дума. За какие заслуги собираются присваивать почётное звание и будут ли его добиваться наши города, рассказывает газета «Вечерний Мурманск».

Подрядчики к началу новогодних праздников успели сделать в Мурманске ледяные горки. На Семёновском озере, на площади Пять Углов и в зоне отдыха у дома № 101 на Кольском проспекте сезон катания на ледянках открыт. В этом году горки вполне традиционные. Но уже через год они могут кардинально измениться. Как мурманчане могут на это повлиять, выяснили журналисты «Вечёрки».

Выставки, семинары, спортивные тренировки, кинопоказы и многое другое – программа городского клуба старшего поколения в Мурманске всегда очень насыщенная. А в январе она будет ещё и праздничной. Когда мурманчане могут бесплатно попасть на сеанс плавания в бассейне спорткомплекса «Авангард», на рождественскую встречу в интеллект-центре или увлекательный мастер-класс, узнают читатели «Вечернего Мурманска».

Полярная ночь перевалила за свой экватор, мурманчане начали готовится к встрече первого рассвета. Солнечный диск поднимется над горизонтом на широте Мурманска только 12 января – на день позже традиционной даты из-за того, что 2020 – високосный год. Когда в городе пройдёт акция «Первый рассвет» и как стать ее участником, сообщает свежая «Вечёрка».