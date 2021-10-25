Говорить на иностранном языке мечтают многие. А как выучить английский, используя нехитрые приёмы, рассказала в своём новом учебном пособии переводчик Анастасия Горлаева.

Лингвист-переводчик со стажем Анастасия Стронгина, наработанный за долгие годы опыт, - тонкости и психологические приёмы, решила систематизировать и придать им форму. Так на свет появилась книга «Как влюбиться в английский: всё для интроверта».

Анастасия Стронгина, автор книги: «Книга была написана два года назад. Я не размышляла, не раздумывалась, как она будет выглядеть. Задумывалась практическая и теоретическая книга. Она вышла недавно и мне удалось воплотить её в жизнь».

По словам Анастасии, учебное пособие не скучное. Ментальные карты, иллюстрации и подробный разбор грамматики, которая вызывает, как правило много вопросов, изложены просто и понятно.

Анастасия Стронгина, автор книги: «Книга предназначена для тех, кому 12 плюс это могут быть подростки, взрослые люди и те, кто забыл, как строятся предложения. Для них это будет очень полезно».

Тираж англоязычного гида ограничен, поэтому приобрести её электронную версию можно у автора. Также с изданием можно ознакомиться в читальном зале Мурманской государственной областной научной библиотеки.