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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)15.11.24 19:30

Как встретить зиму тепло и выгодно? Ответ знают организаторы «Норвежской выставки», которая в эти дни работает в Оленегорске и Кондоре

«Норвежская выставка» от компании «Орсо Групп» - известный в России проект уникального формата. Верхняя одежда зарубежных брендов на продажу на ней поступает из закрывшихся в Санкт-Петербурге магазинов. Здесь представлены коллекции производителей из Норвегии, Финляндии, Канады, Италии и Греции.

Павел Чертков, старший менеджер компании «Орсо Групп»: «Многие европейские компании покинули российский рынок, а весь остаток ассортимента у них завис в России. Вывезти его из страны невозможно, товарооборот между странами закрыт, хранить на складах очень дорого, утилизировать вообще бессмысленно. Единственный выход - продать его хоть за какие-нибудь деньги. Поэтому на таких выставках можно приобрести этот остаток со скидками до 70 процентов».

Влажный климат, обильные снегопады, низкие температуры – всё это причина, например, для производителей одежды скандинавских брендов выпускать высококлассную продукцию. А главный её секрет - мембранная ткань.

Дарья менеджер, «Норвежской выставки»: «Я хочу показать вам норвежскую куртку от компании «Бьерн Ларсен». Эта модель выполнена полностью из мембранной ткани, котора, смотрите, полностью позволяет отталкивать от себя воду, ветер и грязь. Она стирается легко в машинке, а наполнителем служит ей дюпонт–сарона - кукурузные волокна, основа которых искусственно выращенные экологичные материалы. Эти куртки легко подойдут под любой вид одежды: под джинсы, брюки, штаны. А самое главное, эта одежда  практичная».

По 17 ноября  включительно «Норвежская выставка» будет работать с 10 до 20 часов в Оленегорске на центральной площади по адресу: Ленинградский  проспект, 4 и в Ковдоре - с 14 по 18 ноября на улице Кирова 10 (бывший  магазине «Связной». Ориентир - воздушные шары).

 

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