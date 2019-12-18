Как ярко и шумно «зажигать» в праздники и не пострадать, знает «Арктик-ТВ»

Традиционным атрибутам праздников фейерверкам и другой пиротехнике сейчас уделяется пристальное внимание не только со стороны покупателей, но и со стороны специалистов Госпожнадзора. Как «зажечь» в Новый год без вреда для имущества и здоровья, рассказывают журналисты «Арктик-ТВ».

Покупателей в торговых центрах становится с каждым днём все больше, жители со всей Мурманской области съезжаются, чтобы отовариться впрок. Помимо трат на гастрономические изыски и подарки близким, в семейный бюджет закладываются средства на хлопушки, петарды и фейерверки. Средний чек покупателя, как говорят консультаны, в последнее время растёт.

Светлана Шишацкая, консультант пиротехнического отдела: «Средний чек тянет на 2,5 -3 тысячи рублей. Всё зависит от достатка людей».

Сейчас для специалистов МЧС также наступает «горячая» пора - надо тщательно проверить все магазины, реализующие пиротехнику. Внимательно изучается срок годности товара, условия хранения и наличие сертификатов качества. Также обязательно к упаковке должна прилагаться инструкция по применению, ведь как бы не назывался фейерверк: «Инквизитор», «Страшная сила» или совсем безобидно, например, «Сверчок» стоит помнить, что любой из них при неправильном обращении, может привести к беде. Немаловажно и то, в каких условиях хранятся и продаются такие изделия.

Илья Иванов, госинспектор по пожарному надзору г. Мурманска: «В первую очередь мы отмечаем, как расположен отдел: стоит отдельно от остальных, никакие посторонние предметы в нём не хранятся, ограничен доступ покупателей, есть место мерчендайзера, он не позволяет покупателям самостоятельно прикасаться к пиротехническим изделиям».

Разобраться в широком ассортименте призваны консультанты, которые также должны проходить регулярное обучение, чтобы «зажигательные» товары, преимущественно, привезенные к нам из Китая, не стали опасным «оружием» в неумелых руках.

Иван Бугайчук, помощник прокурора Октябрьского округа г. Мурманска: «Проверяем, как проводится работа с персоналом по инструктированию, по допуску, по продаже несовершеннолетним, как проводится реализация товара».

Сегодня большое разнообразие фейерверков и салютов, сотрудник «Арктик-ТВ тоже любят проводить праздники ярко и весело, но, испугавшись сегодня всех этих изысков, выбрали маленький и безопасный пакетик с бенгальскими огнями. С наступающим Новым годом!