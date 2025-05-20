Как за две недели довести пожилого человека до реанимации, или За зверства заплатили 30 тысяч рублей

Спросите у сотрудников мурманского дома престарелых. По словам родственников северянки, эта организация своим наплевательским отношением к человеческой жизни довели до реанимации неходячую пожилую женщину. Её близкие и родные теперь пытаются добиться справедливости и наказать виновных.

12 лет назад пожилую Александру Федоровну разбил инсульт, итог – недееспособность и частичный паралич. Женщина перестала ходить. Со временем Александра Федоровна окрепла и смогла снова общаться, как раньше, шутить с детьми и внуками. Помогли и семья, и качественный уход за пенсионеркой. Все 12 лет бабушка ни разу не оставалась одна. Даже в отпуск её родные ездили по очереди. Так, чтобы с пенсионеркой всегда кто-то был рядом.

Но в этом году семья решила отправиться отдыхать на майские праздники. По рекомендации знакомых бабушку на две недели поместили в Мурманский дом-интернат для престарелых и пожилых. Хорошие отзывы, новые палаты с ремонтом и персонал, который обещал учесть все пожелания по уходу за больной, не оставили ни тени сомнений и подозрения. Да, и что может случиться за неполные две недели?

Как оказалось, за красивым фасадом скрывался кошмар, способный довести человека почти до смерти.

Тимур Иващенко, адвокат потерпевшей семьи: «Вернувшись обратно, бабушку они обнаружили в очень плачевном состоянии. Грязная, матрас на котором она лежала, был просто мокрым … Мягкие ткани начали чернеть из-за пролежней».

За две недели жизнерадостный и контактный человек превратился в слабо подающую признаки жизни старушку. Бабушка семейства находилась в невменяемом состоянии, родные даже не смогли усадить её в каталку. В таком состоянии родственники повезли женщину не домой, а прямиком в больницу.

Тимур Иващенко, адвокат потерпевшей семьи: «Это подтверждённая информация, у неё произошёл повторный инсульт. Здесь очень много вопросов, которые связаны с проведением экспертизы, мог ли вот этот уход послужить причиной инсульта».

По словам родственников, пожилому человеку не давали одни медикаменты, прописанные врачом, и, наоборот, превышали дозировку других лекарств. Также нетронутой осталась половина оставленных гигиенических принадлежностей, из чего сделали вывод, что за бабушкой почти не следили. А вот так на вопросы родных пенсионерки отреагировали в доме престарелых.

- Все остальные, которые ей положены. Половина вернулась аллодипина, не давали.

- Почему вы ей не давали аллодипин.

- Я проработаю этот вопрос с медсестрами.

- И престариум, когда мы поступали, мы сказали, что половину таблетки.

- Престариум закончился. Давали таблетку.

- То есть, назначения были не те, что в выписке.

Эта запись, предоставленная редакции телеканала, сделана родственниками пенсионерки во время беседы с сотрудницей дома престарелых.

Как бы не было банально, но для того, чтобы поддерживать здоровье человека, перенёсшего инсульт, нужно правильно принимать препараты, выписанные врачом. При этом, как говорят эксперты, любые изменения в дозах или остановка приёма препаратов может стоить очень дорого.

Татьяна Шпилькина, врач-невролог: «Если пациент не принимает назначенную терапию, неважно, когда она назначена: десять лет назад, пять лет назад после инсульта, это даёт возможность для повторных инсультов. Как правило, пациенты, которые перестали принимать, это пациенты с повторным инсультом и уже более грубыми нарушениями: парезов, параличей, двигательная активность полностью снижена, человек может быть прикован к инвалидной коляске».

Ещё одной новостью для родных Александры Федоровны стало то, что бабушке уже становилось плохо. В первый раз её госпитализировали в клиническую больницу города. По закону, когда пожилого недееспособного человека помещают в медицинское учреждение, его родственники должны быть об этом уведомлены. Однако персонал этого не сделал. Как сказали в доме престарелых: «Решили не расстраивать».

- Почему вы нам не сообщили об ухудшении здоровья?

… - Чтобы лишний раз не расстраивать.

А ведь если бы персонал не пренебрёг своими прямыми обязанностями, возможно, всё закончилось бы благополучно. Родственники пенсионерки готовы были прервать отпуск и вернуться домой в любое время. Но им никто ничего не сказал. Самое циничное, что за весь кошмар, который пережила женщина, с её родных взяли деньги. Обещали платную палату на две койки с телевизором, полный контроль. В итоге человек оказался на грани жизни и смерти.

Тимур Иващенко, адвокат потерпевшей семьи: «За такие зверства заплатили 30 тысяч рублей. 30 тысяч рублей за содержание человека с 28 апреля по 11 мая. Заплатили деньги за то, чтобы двенадцать лет труда людей, которые ухаживали за своим больным родственником, они просто канули в лету. Сейчас непонятно, останется ли вообще человек живой».

На данный момент Александра Федоровна находится в реанимации, подключенная к аппарату искусственной вентиляции лёгких.

Пока мы делали этот сюжет, её состояние ухудшилось. Родные не знают, что будет дальше. Попытки выяснить у персонала дома престарелых, почему бабушка содержалась в таком состоянии, безуспешны. И закончиться все могло ещё печальнее. Инсульт у женщины произошёл утром 11 мая, а забирать её семья приехала вечером того же дня. Всё это время пенсионерка просто лежала в койке в рвотных массах, персонал даже не подумал вызвать скорую.

- Во сколько пропала речь?

- С утра речи не было.

- То есть, вы подтверждаете, что с утра не было речи и говорите, что об инсульте ничего не знали? Виктория Александровна, вы понимаете, что это?

- Меня не было с утра на работе.

- Вы понимаете, какие сейчас будут мои действия? Понимаете, нет?

- Ну, наверное, да.

Целый день пенсионерке с инсультом не вызывали скорую. А между тем, счёт шел на минуты. По словам экспертов, чем быстрее пациент оказывается в руках врачей, тем больше шансов на успешный исход.

Татьяна Шпилькина, врач-невролог: «Время играет очень большую роль, потому что, если мы отсрочим период оказания медицинской помощи, то последствия будут плачевными, потому что от этого зависит реабилитация пациента … Мы можем провести специальные мероприятия, которые могут помочь пациенту в будущем в плане реабилитации».

Сейчас семья ищет помощи у правосудия. Пострадавшие обратились в правоохранительные органы по поводу недолжного ухода за недееспособным человеком и халатности персонала Мурманского дома-интерната для престарелых и пожилых.

Тимур Иващенко, адвокат потерпевшей семьи: «На самом деле мои доверители сейчас преследуют ту цель … Должна быть произведена их защита прав и законных интересов».

Кстати, жалобы на проблемы в доме престарелых были и раньше. В 2020 году подопечные учреждения пожаловались в социальных сетях на некачественный и скудный рацион. Напомним, пожилые люди находятся там не на безвозмездной основе. После прокурорской проверки был выявлен ряд нарушений, а само учреждение поставлено на карандаш.

В том же 2020-ом в социальных сетях появился пост с жалобами на условия труда санитарок-мойщиц и несоблюдение правил по уходу за больными. Один из сотрудников в соцсетях сообщал, что в учреждении распространена дедовщина среди санитарок и есть проблемы с выделением гигиенических принадлежностей для постояльцев. К тому же в учреждении катастрофически не хватает персонала. Из информации на официальном сайте учреждения становится понятно, что на 240 постояльцев приходится всего 10 санитарок и 2 медсестры.

А в феврале 2025 года там произошло массовое заражение кишечной инфекцией. Тогда из Мурманского дома-интерната для престарелых и инвалидов госпитализировали более 30 человек. Всего норовирусом заразились почти 100 подопечных - почти половина всех, кто находятся на содержании. Тогда к делу подключились следственный комитет округа, прокуратура и Роспотребнадзор. И, несмотря на все нарушения, заведение продолжает свою работу.

Семья Александры Федоровны надеется, что органы помогут принять меры и просит обратить внимание на ситуацию главу следственного комитета Александра Бастрыкина. Также северяне благодарят врачей областной больницы, которые сражаются за жизнь Александры Фёдоровны.

По словам родственников бабушки, медики делают всё возможное для того, чтобы человек выжил.

Редакция «Арктик-ТВ» получить комментарии от руководства дома престарелых не смогла. Телефоны приёмной директора, его заместителя и старшей медсестры просто не отвечают.