Как заполярные автомобилисты могут избежать нервотрепки на дорогах в чужом регионе, знает «Вечёрка»

И в завершение выпуска – традиционный обзор свежего номера газеты «Вечерний Мурманск». О чём расскажут журналисты печатного издания завтра, зрители телеканала «Арктик-ТВ» узнают сегодня.

3 миллиарда 250 миллионов. Таким будет порядковый номер пассажира городского общественного транспорта, которого уже на этой неделе ждут в «Электротранспорте». Как удастся вычислить счастливчика, и какие новые маршруты общественного транспорта могут появиться в областном центре, рассказывает газета «Вечерний Мурманск».

Открытая система станет закрытой. В Мурманске приступили к реализации пилотного проекта «Чистая вода». Одна из его задач – решить давнюю проблему ржавой и дурно пахнущей воды в домах Ленинского округа. За чей счет будут выполняться работы и удастся ли в конечном итоге снизить коммунальные платежи мурманчан, выяснили журналисты «Вечёрки».

Кто попадал в мелкие стыковые аварии на дорогах, хорошо знает, что приезда экипажа ДПС порой приходится ждать часами, а малейшая ошибка при оформлении европротокола, может стоить дорого. Но, судя во всему, об этих трудностях скоро можно будет забыть. Читатели свежего номера «Вечернего Мурманска» узнают о том, как заполярные автомобилисты могут избежать нервотрепки на дорогах в чужом регионе.

В Мурманске открылась выставка альтернативной реальности. Представленные на ней работы - это абстракции, которые, на первый взгляд, не несут какой-то смысловой нагрузки и не имеют художественной ценности. Тем не менее, у каждой из них есть своя тайна и скрытый смысл. Почему зрителей просят приходить на выставку со своим смартфоном? Ответ на этот вопрос – в свежем выпуске «Вечёрки».