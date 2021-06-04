Как зажигаются звёзды? С едва заметных искорок в большом ЗАТО

В случае с художниками и артистами – с небольших выступлений и экспозиций. В музее города Полярного открылась первая выставка выпускников детской школы искусств. Для многих из них это станет первым шагом в большой мир изобразительного искусства.

После восьми лет обучения художественному ремеслу Даша точно определилась, реализм – не то направление, которым ей хотелось бы заниматься и дальше. А вот техника написания картин Клода Моне юную художницу впечатлила. Даша даже расстроилась, что раньше не уделяла импрессионизму должного внимания, теперь на её холстах всё больше ярких мазков – такой стиль девушке по душе.

Современное искусство привлекает и ещё одну участницу новой выставки в историко-краеведческом музее Полярного - Ангелину Грибулю. Девушка предпочитает направление живописи, в котором работал Пикассо. Кубизм может таить в себе романтические нотки, утверждает Ангелина. Много и других художественных стилей и направлений открыла выпускница для себя во время курса истории искусства.

Ангелина Грибуля, выпускница детской школы искусств, г. Полярного: «Реализм очень нравится. Много есть русских художников, например, Серов. Его работы очень вдохновляют.

Благодаря любви к холсту и маслу юные художницы стали авторами первой в своей жизни выставки. Экспозиция «Так зажигаются звёзды» - своего рода отчёт по итогам обучения в детской школе искусств Полярного. Теперь на картины выпускниц могут посмотреть гости музея.

Сотрудники музея и школы искусств уверены, что выставка выпускников станет ежегодной традицией.