Как живой: в школе н.п. Оленья Губа открыли мурал, посвящённый Денису Опарину

Денис Опарин погиб вместе с товарищами на глубоководном исследовательском судне в Баренцевом море в июле 2019 года. Именем героя в населённом пункте Оленья Губа названа школа, в которой учился Денис Александрович.

Теперь портрет Опарина запечатлели внутри учреждения: мурал в честь подводника торжественно открыли в присутствии родителей и первого учителя.

Много лет Опарины прожили в Оленьей Губе, где служил глава семьи. А вот вернуться в населённый пункт пришлось по особому случаю: в память о сыне в местном образовательном учреждении торжественно открыли мурал. Александр Опарин, начальник исследовательского отдела войсковой части Министерства обороны РФ, вместе с женой Зинаидой воспитали самые главные качества в своих детях: быть человеком, быть гражданином.

Александр Опарин, отец Героя России Дениса Опарина, н.п. Оленья Губа: «Вы знаете, нет особых правил: нужно, чтобы семья была нормальная, жить нужно по правде и честно, служить Родине, работать хорошо, служить своему делу, чтить память предков, интересоваться историей. Тогда все будут героями».

Единственная в Оленьей Губе школа носит имя Дениса Опарина. О герое в учреждении напоминают также мемориальная доска, парта с изображением подводника. Не забывают учащиеся и о знаковых событиях и памятных датах страны, в рамках которых непременно вспоминают того, кто вместе с товарищами сражался за живучесть судна, но погиб при исполнении служебного долго.

Макет глубоководного исследовательского корабля, унесшего жизни 14 моряков, был передан в музей школы отцом Дениса. Впрочем, о самом Герое Российской Федерации здесь говорят как о живом. Таким его и запечатлели на мурале, отмечают и родители, и классный руководитель.

Екатерина Пятницкая, директор школы №280, н.п. Оленья Губа: «Это прекрасный человек, отличный друг, отзывчивый человек, очень улыбчивый… Я могу сказать только положительно об этом ребёнке (потому я была первым классным руководителем), взрослый, рассудительный. Я безумно его люблю».

Никакой другой профессии Опарин для себя и не мыслил. Находясь в море, Денис Александрович неоднократно проявлял мужество и отвагу при исполнении своих обязанностей, за что был награждён орденом Мужества, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» 2-й степени, медалью Ушакова. Последним и посмертным званием подводника стало «Герой Российской Федерации».