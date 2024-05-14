Музеи Кольского Заполярья готовятся к участию в ежегодной акции «Ночь музеев», которая пройдет в ночь с 18 на 19 маяТри проекта из Мурманской области представлены на Всероссийском конкурсе проектов «Россия – страна достижений»
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)14.05.24 19:30

Как живой: в школе н.п. Оленья Губа открыли мурал, посвящённый Денису Опарину

Денис Опарин погиб вместе с товарищами на глубоководном исследовательском судне в Баренцевом море в июле 2019 года. Именем героя в населённом пункте Оленья Губа названа школа, в которой учился Денис Александрович.

Теперь портрет Опарина запечатлели внутри учреждения: мурал в честь подводника торжественно открыли в присутствии родителей и первого учителя.

Много лет Опарины прожили в Оленьей Губе, где служил глава семьи. А вот вернуться в населённый пункт пришлось по особому случаю: в память о сыне в местном образовательном учреждении торжественно открыли мурал. Александр Опарин, начальник исследовательского отдела войсковой части Министерства обороны РФ, вместе с женой Зинаидой воспитали самые главные качества в своих детях: быть человеком, быть гражданином.

Александр Опарин, отец Героя России Дениса Опарина, н.п. Оленья Губа: «Вы знаете, нет особых правил: нужно, чтобы семья была нормальная, жить нужно по правде и честно, служить Родине, работать хорошо, служить своему делу, чтить память предков, интересоваться историей. Тогда все будут героями».

Единственная в Оленьей Губе школа носит имя Дениса Опарина. О герое в учреждении напоминают также мемориальная доска, парта с изображением подводника. Не забывают учащиеся и о знаковых событиях и памятных датах страны, в рамках которых непременно вспоминают того, кто вместе с товарищами сражался за живучесть судна, но погиб при исполнении служебного долго.

Макет глубоководного исследовательского корабля, унесшего жизни 14 моряков, был передан в музей школы отцом Дениса. Впрочем, о самом Герое Российской Федерации здесь говорят как о живом. Таким его и запечатлели на мурале, отмечают и родители, и классный руководитель.

Екатерина Пятницкая, директор школы №280, н.п. Оленья Губа: «Это прекрасный человек, отличный друг, отзывчивый человек, очень улыбчивый… Я могу сказать только положительно об этом ребёнке (потому я была первым классным руководителем), взрослый, рассудительный. Я безумно его люблю».

Никакой другой профессии Опарин для себя и не мыслил. Находясь в море, Денис Александрович неоднократно проявлял мужество и отвагу при исполнении своих обязанностей, за что был награждён орденом Мужества, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» 2-й степени, медалью Ушакова. Последним и посмертным званием подводника стало «Герой Российской Федерации».

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Количество вакансий для людей с инвалидностью в 2024 году выросло в СЗФО на 73% - рейтинг регионов по уровню инклюзивности
-Фоторепортаж (6+)Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидетьVIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкус
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ЗАСЕДАНИЕ КОМИТЕТОВ ПАСЗРМурманская областная Дума: ИТОГИ 2023 ГОДАМурманская областная Дума: БЮДЖЕТ-2024
-

Последние комментарии

ЖенЧина
12.05.24 19:34
Игорь Валерьевич! Вы как юр лицо зарегистрированы в региональном Казначействе? А Перунов Николай Евгеньевич - это кто?
Комментарий к новости:Игорь Артеменко, начальник Мурманского морского рыбопромышленного колледжа имени И.И. Месяцева: по каким направлениям обучаются студенты в рыбопромышленном колледже и почему учреждение присоединилось к программе «Профессионалитет»
Неля
03.05.24 19:26
Здравствуйте. Скажите пожалуйста, где можно посмотреть результаты конкурса? *** Итоги конкурса можно посмотреть по ссылке: https://minsoc.gov-murman.ru/activities/labor_relations/contests/ *** Ре
Комментарий к новости:Мурманской морской торговый порт НТК отметил семь работ конкурса рисунка «Безопасный труд глазами детей»
Светлана
28.04.24 22:54
Вечер отдыха состоится 25 апреля,а год какой *** День добрый, Светлана! Год мероприятия стоит в дате размещения этого анонса в самом верху текста: 24.04.18 13:59 Это 2018 год, но если посмотреть н
Комментарий к новости:Кировка приглашает на вечер отдыха для людей старшего поколения «Танцплощадка»
-Правовая консультация (18+)Где нельзя размещать дома, или Зоны с особыми условиями использования территории
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
29301234567891011121314151617181920212223242526272829303112
-Скоро в эфире00:30Новости. Информационная программа (12+)01:00«Слово прокурора». Тематическая программа (12+)01:30Новости. Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)В Мурманской области уменьшилось количество фальшивых банкнот-PRO Валюту (16+)Курс доллара снизился на 27 копеек, евро теряет 18 копеек-PRO Энергетику (18+)На энергоблоке №4 Кольской АЭС стартовала ремонтная кампания с элементами модернизации-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 14 мая-PRO Нефть и газ (18+)Из 12,7 млрд т.н.э. запасов углеводородов, располагающихся на шельфе российской Арктики, сегодня временно недоступны 9,3 млрд т.н.э-PRO Законы (18+)Правительство РФ утвердило единые требования к назначению и предоставлению мер соцподдержки на федеральном, региональном и муниципальном уровнях
-

Наш регион-51

© 2009 - 2024
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика