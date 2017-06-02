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День за днём с «Арктик-ТВ»02.06.17 19:30

Какая будет во дворе среда, зависит от решения и активности его жильцов

В Мурманске продолжается реализация проекта «Комфортная городская среда». Он направлен на создание качественных дворовых территорий. Озеленение, ремонт асфальта, устройство тротуаров или модернизация систем освещения – эти направления по преобразования дворовых территорий решают сами жильцы. Один из дворов - участников программы посетил глава Мурманска Дмитрий Филиппов.

Каждый - сам кузнец своего счастья! Эти слова как никогда точно отражают суть проекта «Формирование комфортной городской среды». Жителям Мурманска дали возможность самостоятельно решить, как сделать свой двор краше и удобнее для жизни. Главное - договориться и утвердить проект на собрании собственников жилья большинством голосов.

- То, какой двор попадёт в программу,  зависит от самих жильцов, - говорит Дмитрий Филиппов, глава муниципального образования город Мурманск. - Кто выполнил все необходимые условия: провёл собрание собственников, определил, какие элементы они хотят усовершенствовать… Элементы могут быть самыми разными. Почему-то все думают, что это только детская площадка. Это не обязательно детская площадка. Это и озеленение территорий, и заборы газонов, и пешеходные связи, и тротуары, и проезды.

У жильцов дома на улице Миронова дела пока идут со скрипом. Здесь живёт много владельцев собак. Они хотят для своих любимцев на пустующей территории создать площадку для выгула животных. Другие жильцы, у которых есть дети или внуки, наоборот, ратуют за организацию детской площадки и выступают против выгула собак во дворе.

- У каждого своё мнение. Кто имеет собак, хотят, чтобы собаки прямо чуть ли не около подъезда гуляли, - говорит Надежда Левина, жилец дома по улице  Миронова, 1. - Вот с собаками надо долго гулять, поэтому площадка для собак должна быть подальше.

Но согласны два противоборствующих лагеря в одном: дорогу, идущую вдоль дома, необходимо снабдить бордюрами. Сегодня их нет, а вода после дождей или таяния снега затекает в подъезды, которые расположены ниже уровня земли.

- Мы готовы помогать людям, встречаться, объяснять, как это делать, - говорит Максим Сахневич, глава регионального исполкома ОНФ в Мурманской области. - Обращайтесь к нам, давайте сделаем наше Заполярье лучше и краше.

Определиться с тем, что будет построено на придомовой территории, жильцам нужно уже в ближайшее время. Появятся выбранные элементы к концу лета. Тем же, кто в этом году в программу не попал, отчаиваться не стоит. Проект «Комфортная городская среда» будет работать до 2022 года.

 

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