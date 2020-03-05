Какая и где нужна мурманчанам школа?

Пока власти спорят о месте и функционале будущего образовательного учреждения, журналисты «Арктик-ТВ» задали этот вопрос мурманчанам. Мы поинтересовались у них, как они относятся не только к расположению учебного заведения, но и нужно ли строить ещё одну школу в городе, который, не секрет, стремительно пустеет. Получили следующий срез мнений.