Котики любят рыбу, но треску в кляре вряд ли стали бы пробовать. Они ведь привередливые. Кристина Харатова подготовила сюжет о необычных породах пушистиков, которые живут в Мурманске.

2022 год по китайскому календарю будет годом Тигра. Конечно, в нашем регионе этих хищников не встретить, но зато есть братья их меньшие – кошки. Эти домашние питомцы не только спасают людей от одиночества, но и несут много добра.

Какая кошка не мечтает стать тигром? Или, по крайней мере, не чувствует себя в душе родственником хищных сородичей? Пожалуй, одной из самых необычных пород кошек можно назвать мейн-кунов. Они не только удивляют своими размерами – в длину могут достигать 41 см, но и особым нравом. Некоторые сравнивают их характер с собачьим. Это же подмечает и заводчица Надежда Шведова. Раньше в её семье были только собаки, но однажды она решила завести мурлыку. И была удивлена её не совсем кошачьему поведению.

Надежда Шведова, заводчица мейн-кунов: «В принципе, больше котопес, честно говоря. Они очень ласковые кошки. Могут отзываться на кличку. Позовешь, они бегут как собаки. Можно обучить командам, если настроен контакт между хозяином и котом».

Мейн-куны ведут себя, как и полагается кошкам. Любят поесть, поиграть, когда их гладят по шерстке. Но есть у них и некоторые особенности.

Надежда Шведова, заводчица мейн-кунов: «Для меня было неожиданностью, что, когда я принесла котёнка, он стал перед миской с водой загребать лапами. Я звоню заводчице и говорю, что это? В первый такое раз вижу. Она смеется и говорит: «Да, это породный признак». Поэтому будущим владельцам: если кто-то захочет кунов, мисочку подбирать большой ёмкости».

Сейчас в семье Надежды живут кот, две кошки и котята. На момент съёмки сюжета этим малышам было всего полторы недели. Их мама Фрея заботливо следит за каждым ребёнком. Отметим, что даже, несмотря на то, что котята родились буквально недавно, они уже довольно крупные и помещаются в ладошке.

Но долго в гостях мы задерживаться не могли, малышам нужно было ложиться спать. И наша съёмочная группа отправилась к другому необычному котику.

Знакомьтесь, Тима. Он представитель ещё одной породы кошек – бенгальской. Озорной и ласковый питомец сразу стал частью молодой семьи.

Анастасия Лившиц, владелица Тимы: «Я вообще из Москвы. Мой муж сюда перевез, купили квартиру. И как заведено по традициям, первым в дом должен войти кот. Поэтому мы решили приобрести себе замечательное существо. Но бенгала изначально хотели, потому что они очень интересные по характеру, по окрасу. В общем, такие мини-личности».

Уже полтора года Тима живёт в семье Анастасии и Павла и не перестаёт удивлять необычным характером и повадками. Например, он очень любит смотреть мультики и даже научился включать телевизор, чтобы не скучать пока ждёт хозяев с работы.

Анастасия Лившиц, владелица Тимы: «Мы сначала были в шоке, мягко говоря. Потому что вроде никто склерозом не страдает. Приходим домой, а у нас телевизор включён. Мы сначала не понимали в чём дело. А этот товарищ научился пользоваться пультом. Он иногда кричит мяу-мяу, будто мама. Причём он это делает с разной интонацией. Например, если хочет набедокурить, знает, что это трогать нельзя, но очень хочется, у него такой писклявый «мяя-яу». Типа: я сейчас залезу, я предупредил. И потом что-то с грохотом летит куда-то».

Сейчас, например, чаще всего владельцы слышат стук от падения новогодней ёлки на пол. Потому что Тима, как все кошки, очень любит играть с украшениями. Но несмотря на такие шалости даже собачка Стеша очень любит этого бенгальского котика. Потому что, как говорится, без кота и жизнь не та.

В наступающий год Тигра владельцы братьев наших меньших – котиков уверены, что их питомцы помогут обрести счастье в 2022 году. А те, кто ещё не успел завести милого мурлыку, может успеть это сделать.

И далеко за этим ходить не надо. Найти своё пушистое счастье можно не только в клубах заводчиков, но и прямо рядом с домом, подобрав одинокого котёнка, вы не просто подарите ему дом, но и обретёте верного друга и нового члена семьи.