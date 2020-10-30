Какая работа ведется по развитию Арктической зоны?

На этой неделе Президент России Владимир Путин подписал Указ «О Стратегии развития Арктической зоны Российской Федерации и обеспечения национальной безопасности на период до 2035 года». О том, какая работа уже ведется по основным направлениям реализации стратегии в нашем регионе? Подробнее поговорим с заместителем губернатора Ольгой Кузнецовой.