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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)13.09.19 19:30

Какая традиция зарождается среди молодожёнов Мурманска, знает «Вечёрка»

И в завершение выпуска – традиционный обзор свежего номера газеты «Вечерний Мурманск». О чём расскажут журналисты печатного издания завтра, зрители телеканала «Арктик-ТВ» узнают сегодня.

Немного времени осталось до того момента, когда в Мурманске начнётся настоящая битва умов. Наш город будет принимать первый Чемпионат мира по спортивной версии игры «Брейн-ринг». Кто из титулованных игроков примет участие в чемпионате? Что общего между охотой за северным сиянием и атомным ледоколом? Ответы на эти вопросы читатели «Вечернего Мурманска» найдут в свежем выпуске главной городской газеты.

В столице Заполярья появилась новая традиция. Мурманские молодожёны в день свадьбы всё чаще просят друзей и близких вместо подарков новобрачным принести что-нибудь полезное для благотворительных организаций. Как зародилась эта традиция, и кому уже успели помочь молодожёны, узнали журналисты «Вечёрки».

Мурманск никогда не видел сразу столько кукол. В областном центре сегодня открывается международный фестиваль кукольных театров. Участников фестиваля и привезенных ими спектаклей так много, что одной сцены для всех не хватило. «Вечерний Мурманск» сегодня рассказывает, зачем кукловодам понадобился настоящий орган и автомобиль в театре.

В центре Мурманска в середине прошлого века дети качались на зыбкой почве, как на качелях, в северную часть города добирались через Тещин язык, а автобусы тогда больше были похожи на современные маршрутки. «Вечёрка» сегодня на своих страницах предоставляет читателям возможность взглянуть глазами старожила города на то, как менялся Мурманск.

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