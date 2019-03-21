Какая же женщина не любит цветы? Ответ знает «Вечёрка»

И в завершение выпуска – традиционный обзор свежего номера газеты «Вечерний Мурманск». О чём расскажут журналисты печатного издания завтра, зрители телеканала «Арктик-ТВ» узнают сегодня.

«Вечерний Мурманск» знакомит своих читателей с врио губернатора Мурманской области Андреем Чибисом. 40 лет. Антикризисный менеджер. Хоккейный болельщик. Любит активный отдых. Эти и другие подробности о новом руководителе Мурманской области можно узнать из свежей «Вечёрки».

Представьте: просыпаетесь вы утром, наливаете кофе, распахиваете шторы, а под вашими окнами - траурная процессия, гробы носят. И так изо дня в день. Скоро такое печальное зрелище может стать регулярным для жителей нескольких домов Мурманска. Жители обратились за помощью к главному редактору «Вечёрки» Виктору Хабарову. Городская газета разбиралась в ситуации.

Какая же женщина не любит цветы? Но, к сожалению, жизнь их недолговечна, а любоваться красотой хочется всегда. Помочь могут современные технологии, позволяющие мастерам сделать искусственные растения похожими на настоящие. Пример тому – работы мурманчанки Натальи Ермаковой. Она делает цветы из самых разных материалов: ткани, кожи, меха, полудрагоценных камней и даже полимерной глины.

В квартирах мурманчане держат разных животных и птиц. А вот Владислав Высоцкий в год Змеи завёл у себя дома питона Петрушу. А чуть позже к нему добавился и питон Вася. Как мурманчанин управляется с огромными змеями, какая от них польза? Вот об этом читатели «Вечёрки» узнают из свежего выпуска главной городской газеты.