Какие бывают ёлки, знает «Вечёрка»

И в завершение выпуска – традиционный обзор свежего номера газеты «Вечерний Мурманск». О чём расскажут журналисты печатного издания завтра, зрители телеканала «Арктик-ТВ» узнают сегодня.

Приближаются новогодние и рождественские праздники. Как в эти дни будет работать общественный транспорт? В какие дни принимают врачи? И во сколько же будет новогодний салют на Пяти Углах? Ответы на эти вопросы ищите в свежем номере газеты «Вечерний Мурманск».

Новый год мурманчанка Светлана Козейко проведёт на рабочем месте – всю ночь будет кормить горожан изысканными деликатесами. Ей, известному на всю страну шеф-повару, не впервой встречать праздник в поварском кителе. Интервью со Светланой Козейко и её оригинальные рецепты к новогоднему столу ищите на страницах «Вечёрки».

Какое животное имеет три сердца? Что такое эритроциты? Какая птица самая быстрая, гора самая высокая и кость в скелете самая длинная? Маленький мурманчанин Ваня Авдеенко легко ответил на все вопросы шоу «Лучше всех» на «Первом канале» и своими талантами покорил миллионы зрителей. Он научился читать к двум годам и теперь самостоятельно штудирует любимые энциклопедии. О том, как удалось в ребенке развить супер-способности и любовь к чтению, «Вечёрке» рассказала мама юного вундеркинда Ксения Авдеенко.

Ёлки бывают разные. Например, в Париже её установили вверх ногами, в Майами она из песка, на Тайване - светодиодная, в Японии руку к новогоднему дереву приложили ювелиры, в одном из торговых центров в США выросла ёлка, изготовленная из 56 тележек для покупок. А какие ёлки были в разные года в Мурманске? Ответ на этот вопрос нашли журналисты «Вечёрки».