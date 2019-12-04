Какие дома взяла под своё крыло новая жилищная организация - «Управляющая компания Мурманской области», знает «Вечёрка»

И в завершение выпуска – традиционный обзор свежего номера газеты «Вечерний Мурманск». О чём расскажут журналисты печатного издания завтра, зрители телеканала «Арктик-ТВ» узнают сегодня.

В декабре в Мурманске приступила к работе новая жилищная организация - «Управляющая компания Мурманской области». На треть она принадлежит правительству Мурманской области, а ещё на две трети - частному инвестору из Воронежа. Новой компании уже переданы во временное управление 35 многоквартирных жилых зданий. Где находятся эти дома, кто работает в новой жилищной организации и каким парком уборочной техники она располагает, рассказывает газета «Вечерний Мурманск».

На днях пассажиры мурманских маршруток были приятно удивлены внезапным снижением стоимости проезда. В некоторых из них за проезд стали брать 30 рублей вместо 32. Впрочем, в разных микроавтобусах на одном и том же маршруте и цены порой оказывались разными. Журналисты «Вечёрки» решили выяснить, с чем связана такая разноголосица в ценах и как долго в маршрутках будет действовать сниженный тариф.

Большинство из нас едят хлеб каждый день. И чаще всего мы отдаём предпочтение тому, что вкуснее, а не полезнее. Между тем, если постоянно включать в меню определенные сорта хлебобулочных изделий, можно не только набрать вес, но и снизить иммунитет. В свежем выпуске «Вечернего Мурманска» можно прочитать о том, где в столице Кольского Заполярья найти самый полезный хлеб и в чем секрет правильного бутерброда.

Больше 2000 участников объединяет сегодня городской клуб старшего поколения, которому от роду ещё нет и года. Здесь встречаются люди с самыми разными интересами. Одни выбирают творческие направления и мастер-классы. Другие посещают центр здоровья и экскурсии. Как становятся участниками клуба и что интересного их ждёт в декабре, узнают читатели «Вечёрки».