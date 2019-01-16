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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)16.01.19 19:30

Какие гаджеты могут считаться шпионской техникой, знает «Вечёрка»

И в завершение выпуска – традиционный обзор свежего номера газеты «Вечерний Мурманск». О чём расскажут журналисты печатного издания завтра, зрители телеканала «Арктик-ТВ» узнают сегодня.

Журналисты «Вечёрки» узнали о судьбе спортплощадки в районе улиц Гвардейской и Полярные Зори. Будет ли проект нового стадиона воплощён в жизнь, когда здесь появится своя игровая площадка?

Верховный суд дал окончательный ответ по поводу того, какие гаджеты могут считаться шпионской техникой. Об этом можно прочитать в свежем номере «Вечернего Мурманска».

Мурманский ювелир-любитель превращает эпоксидную смолу, ягель и другие растения в оригинальные кольца. А жительница Кировска вяжет рукавицы древнейшим способом.  Где своими глазами можно увидеть эти и другие шедевры заполярных мастеров, своим читателям сегодня сообщает «Вечёрка».

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