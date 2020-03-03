Какие команды КВН оказались самым весёлыми и находчивыми, знает «Вечёрка»

И в завершение выпуска – традиционный обзор свежего номера газеты «Вечерний Мурманск». О чём расскажут журналисты печатного издания завтра, зрители телеканала «Арктик-ТВ» узнают сегодня.

В Мурманске продолжает работу городской клуб старшего поколения. Сейчас здесь состоят более 2,2 тысячи человек. Для них каждый месяц обновляется программа, в ходе которой участники клуба посещают различные познавательные и развлекательные мероприятия. «Вечёрка» публикует расписание мероприятий для клуба на март.

В городском спортивном комплексе «Авангард» готовят очередную акцию. На этот раз в честь 8 марта. В какое время мурманчанки смогут бесплатно поплавать в бассейне, читайте в свежем номере «Вечернего Мурманска».

На сцене Центра дополнительного образования «Лапландия» в Мурманске молодёжь шутила три часа подряд. Это был фестиваль Мурманской молодёжной Лиги КВН. Какие команды оказались самым весёлыми и находчивыми – читайте в «Вечернем Мурманске».

Где теперь выдают справки об отсутствии судимости? Учитывается ли срок службы в армии при расчёте пенсии? Правда ли, что одиноким пенсионерам, которым уже есть 80 лет, возвращают оплату услуг за капремонт? Ответы на эти и другие вопросы в рубрике «Вечёрки» - «Эксперт».