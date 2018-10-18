Какие мурманские памятники наиболее подвержены голубиным атакам, знает «Вечёрка»

И в завершение выпуска – традиционный обзор свежего номера газеты «Вечерний Мурманск». О чём расскажут журналисты печатного издания завтра, зрители телеканала «Арктик-ТВ» узнают сегодня.

Настоящий ад для 86 собак породы шпиц устроила мурманчанка в съёмной квартире. О том, как неравнодушные жители города спасали питомцев и об их дальнейшей судьбе, читайте в свежем номере «Вечёрки».

В Мурманске пропали два подростка – мальчики 13 и 14 лет. Объявления об их пропаже появились в Интернете в разные дни. Но как оказалось, друзья ушли вместе гулять.

Чем опасны голуби? Какие болезни они переносят? Почему их называют «летающими крысами»? Какие мурманские памятники наиболее подвержены голубиным атакам?

Ребёнок–дошкольник не выговаривает буквы или вообще молчит. Считать ли это проблемой или ждать, когда заговорит сам? Как вести себя родителям молчуна и когда начинать бить тревогу? Мурманские логопеды отвечают на вопросы на страницах «Вечёрки».