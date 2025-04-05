Какие мы разные: Илон Маск собирается отправить гуманоидного робота «Tesla» на Марс, а австралийские подростки возрождают выпуск школьных газетВ Мурманской области учреждён почётный знак «За оказание помощи и поддержки участникам специальной военной операции «СВОих не бросаем»
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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)05.04.25 13:35

Какие мы разные: Илон Маск собирается отправить гуманоидного робота «Tesla» на Марс, а австралийские подростки возрождают выпуск школьных газет

Китайские инженеры тестируют роботов-гуманоидов, предназначенных для выполнения рутинной работы. В будущем они смогут помогать в магазинах, а также ухаживать за пожилыми.

Всем привет! Вы смотрите программу «Хорошие новости» на телеканале «Арктик-ТВ». В студии - Анастасия Кочурова.

Швейцарские учёные ищут способы эффективнее возвращать подвижность парализованным людям. Для этого пробуют объединить стимуляцию спинного мозга с занятиями на роботизированных тренажёрах.

Учёные-генетики изучают способы борьбы с малярией путём генной модификации комаров. Они хотят сделать само насекомое устойчивым к малярийному плазмодию, чтобы комары не могли заражать людей.

Печь на солнечной энергии даёт жителям Кении дешёвый и здоровый способ приготовления пищи. Она позволяет заменить дрова и уголь, из-за которых люди часто дышат вредным дымом.

Французский ветеринар обучает фермеров иглоукалыванию. Такую форму традиционной медицины можно использовать для профилактики и лечения некоторых заболеваний у скота.

Китайские инженеры тестируют роботов-гуманоидов, предназначенных для выполнения рутинной работы. В будущем они смогут помогать в магазинах, а также ухаживать за пожилыми.

Илон Маск заявил, что отправит гуманоидного робота «Tesla» на Марс к концу следующего года. Это станет ещё одним шагом к главной цели – пилотируемой миссии на Красную планету.

Европейское космическое агентство опубликовало первые крупные фотографии миллионов галактик в беспрецедентных подробностях. Снимки сделал космический телескоп «Евклид». Цель миссии – составить карту Вселенной и раскрыть тайны тёмной материи и тёмной энергии.

Австралийские подростки решили вернуть старые добрые времена, когда существовали школьные газеты. Такое издание недавно основали в Дарвине. Журнал уже пользуется популярностью у школьников.

«Гибридный спорт» набирает популярность в социальных сетях, и тысячи людей переходят на многопрофильные тренировки. Впрочем, эксперты предупреждают, что интенсивные программы могут быть вредными, если их выполнять неправильно.

Посещение саун становится новым популярным трендом в Великобритании. Чем привлекает британцев финская баня, давайте узнаем.

В Японии два стоматолога – отец и сын – сделали из своей клиники музей. Они разместили там коллекцию, посвящённую знаменитому японскому бейсболисту Сёхэю Отани. Теперь памятными предметами могут любоваться и пациенты.

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