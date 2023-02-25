Какие мы разные: в Кении есть деревня, куда нет доступа мужчинам, в бельгийском городке Бенш проходит трёхдневный карнавал, в котором участвуют только мужчины и мальчикиС 1 марта водителям электросамокатов в России ограничат максимальную скорость
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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)25.02.23 13:35

Какие мы разные: в Кении есть деревня, куда нет доступа мужчинам, в бельгийском городке Бенш проходит трёхдневный карнавал, в котором участвуют только мужчины и мальчики

Мексиканец, отслуживший в морской пехоте США, уже 27 лет ждёт возвращения возлюбленной. Каждый год в День Валентина он надевает мундир, берёт цветы и выходит на перекрёсток в мексиканском городе Нуэво-Ларедо, надеясь на чудо.

Всем привет! Вы смотрите программу «Хорошие новости» на телеканале «Арктик-ТВ». В студии – Данил Клепиков.

Мексиканец, отслуживший в морской пехоте США, уже 27 лет ждёт возвращения возлюбленной. Каждый год в День Валентина он надевает мундир, берёт цветы и выходит на перекрёсток в мексиканском городе Нуэво-Ларедо, надеясь на чудо.

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В Кении уже 30 лет существует деревня, куда нет доступа мужчинам. Её основали женщины, чтобы избежать домашнего насилия и ранних браков.

В бельгийском городке Бенш прошёл трёхдневный красочный карнавал. Его главный персонаж – Жиль, который прогоняет зиму и приносит людям удачу. Роль героя исполняют сотни мужчин и мальчиков.

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Это все развод раньше была финская ярмарка ездят людей обманывают закупаются на рынке в Москве деньги не возвращают чек не дают а потом уезжают в другой город.
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