Какие мы разные: в Кении есть деревня, куда нет доступа мужчинам, в бельгийском городке Бенш проходит трёхдневный карнавал, в котором участвуют только мужчины и мальчики

Мексиканец, отслуживший в морской пехоте США, уже 27 лет ждёт возвращения возлюбленной. Каждый год в День Валентина он надевает мундир, берёт цветы и выходит на перекрёсток в мексиканском городе Нуэво-Ларедо, надеясь на чудо.

Всем привет! Вы смотрите программу «Хорошие новости» на телеканале «Арктик-ТВ». В студии – Данил Клепиков.

Мексиканец, отслуживший в морской пехоте США, уже 27 лет ждёт возвращения возлюбленной. Каждый год в День Валентина он надевает мундир, берёт цветы и выходит на перекрёсток в мексиканском городе Нуэво-Ларедо, надеясь на чудо.

В небольшом австралийском городе волонтёры дополнили вывески магазинов надписями на шрифте Брайля. Это помогает слепым и слабовидящим лучше ориентироваться.

Канадская семья отправилась в одно из самых важных путешествий в жизни. Отец и мать хотят показать мир своим детям, которые в скором времени могут ослепнуть.

Мексиканские археологи показали сооружения и скульптурные элементы, найденные рядом с древним городом-государством Чичен-Ица на полуострове Юкатан. Новый район назвали Чичен-Вьехо. Учёные предполагают, что в нём жили правители или другие знатные люди.

Австрийские учёные доказали, что собаки способны понимать намерения человека. Для этого провели эксперимент с участием почти 100 животных.

В Индию прибыли ещё 12 гепардов в рамках программы по восстановлению популяции в стране. Эти животные вымерли там ещё в середине прошлого столетия. Теперь их популяцию пытаются восстановить.

Тысячи туристов каждый год в феврале пытаются попасть в Йосемитский парк в США. Там всего несколько недель в году можно увидеть, как водопад окрашивается в цвет огня. Как это происходит – давайте посмотрим.

Марокканские риады уже много веков обладают уникальными характеристиками для знойной погоды – толстыми стенами и хорошей циркуляцией воздуха. Теперь же, в условиях энергетического кризиса, эти качества применяют и в новых домах.

Стартапы по всему миру стремятся заложить фундамент для создания парков водных такси. Они строят небольшие электрические лодки на подводных крыльях, которые делают поездку комфортнее. При этом электромотор не шумит и не загрязняет воздух.

В Кении уже 30 лет существует деревня, куда нет доступа мужчинам. Её основали женщины, чтобы избежать домашнего насилия и ранних браков.

В бельгийском городке Бенш прошёл трёхдневный красочный карнавал. Его главный персонаж – Жиль, который прогоняет зиму и приносит людям удачу. Роль героя исполняют сотни мужчин и мальчиков.