Какие мы всё-таки разные: в Германии печатают дом на 3D-принтере, а сёстры-боснийки строят деревню с домами-норами, как у хоббитовМарина Табейкина: обращение к психологу, или Почему мы начинаем искать выход, когда для этого уже есть очень веские причины
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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)27.05.23 13:35

Какие мы всё-таки разные: в Германии печатают дом на 3D-принтере, а сёстры-боснийки строят деревню с домами-норами, как у хоббитов

Загадочная могила на острове Гран-Канария поставила археологов в тупик. Они нашли скелеты шестерых мужчин, которых перед смертью связали, а потом завалили их тела камнями. Произошло это нескольких столетий назад.

Всем привет! Вы смотрите программу «Хорошие новости» на телеканале «Арктик-ТВ». В студии – Мария Рябенкова.

В Германии печатают дом на 3D-принтере. Его уже назвали крупнейшим в своём роде в Европе. При этом на создание строения длиной 55 метров уйдёт всего 140 рабочих часов.

Плавающие солнечные электростанции всё популярнее в разных странах: от США до Индии. Они не занимают земли, а также предотвращают испарение воды.

Загадочная могила на острове Гран-Канария поставила археологов в тупик. Они нашли скелеты шестерых мужчин, которых перед смертью связали, а потом завалили их тела камнями. Произошло это нескольких столетий назад.

Проблема зависимости от работы вышла на первый план во время пандемии, когда многих отправили из офисов на удалёнку. Теперь эту зависимость решили изучить. К проекту присоединилось около 60 стран.

Австралийский остров Грейт-Кеппел с нетронутыми пляжами и кристально чистой водой выглядит как идеальное место для отдыха с открытки. Но у него есть свои недостатки. Из-за его отдалённости образование здесь можно получить только онлайн.

Четырёхлетний Саид Рашед Аль-Мхейри из ОАЭ стал самым юным писателем, опубликовавшим книгу. Его достижение занесли в Книгу рекордов Гиннесса.

В Косово на солнечной электростанции фотоэлектрические панели никогда не зарастают травой. А помогает поддерживать порядок отара овец.

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Сёстры-боснийки строят деревню с домами-норами, как у хоббитов. Так они хотят привлечь поклонников знаменитых книг Толкина о полуросликах.

Российская мастерица Ольга Пашкина создаёт дизайнерские кокошники. Творческие работы уже принесли ей известность в среде фотографов и участниц конкурсов красоты.

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