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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)28.04.22 19:30

Какие направления туризма открыты для северян этим летом?

Жители нашего региона на верхних позициях рейтинга самых активных путешественников России.

Наталья Федотова, турагент: «Наш турист привык за эти годы, если не летит что-то одно, то полетит обязательно другое направление».

В настоящее время, в преддверии летних каникул, нужно решить, а где же отдохнуть? Ни для кого не секрет, что в особой политической обстановке некоторые направления для международных путешествий закрыты. Зато внутренний туризм процветает, как никогда популярен Дагестан.

Наталья Федотова, турагент: «Что касается европейских направлений, то во время ковида оно было закрыто. Сейчас также продлевается закрытое небо и закрытые направления шенгенских стран. Туристы сталкивается с проблемой, например, если Греция как направление открыто туристическое, то визовые центры и визы на данный момент не принимают».

Остаются возможными поездки за рубеж, связанные с определённой деятельностью, например,  работа или учёба. К слову, туристы, которые имеют ещё открытые старые мульти визы, могут позволить себе посетить Норвегию и Финляндию. Турция, Абхазия, Сочи, как и прежде, остаются популярными для путешествий и отдыха. К ним добавилась и солнечная Армения и Азербайджан. Помимо прочего, для северян всегда доступен местный туризм и поехать можно далеко не только в Териберку.

Юлия Кузьминых, заместитель директора туроператора Мурманской области: «Достаточно сложные направления - это приграничная территория, например, посещение того же заповедника Пасвик».

К слову, для посещения этой охраняемой природной территории необходимо получить пропуск не позднее чем за 45 суток до поездки. Здесь туристам откроются виды самых северных лесов на границе Финляндии, Норвегии и России.

Юлия Кузьминых, заместитель директора туроператора Мурманской области: «В этом сезоне, я думаю, что будут очень популярны сплавы, активный туризм, джип-туры, квадроциклы, сплавы по нашим рекам».

Красоты северной природы и её уникальные погодные условия по сей день привлекают не только местных жителей, но и иностранцев.

Туристы из Индии, Пакистана, Арабских Эмиратов, по словам туроператоров, в диком восторге от Севера.

Юлия Кузьминых, заместитель директора туроператора Мурманской области: «Этих людей даже вывозить никуда не надо, они просто выходят из самолёта и видят сугроб».

Впрочем, о статистике визитов иностранцев турагентства не сообщают. Некоторые из зарубежных гостей мыслят стереотипно, отмечают специалисты, якобы у нас в стране непокойно.  

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