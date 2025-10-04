Какие наши годы: танцпол для тех, кому за 60; 70-летний инженер занялся гравировкой по яичной скорлупе

Роботов с ИИ будут продавать в новом магазине в Пекине. Десятки китайских компаний представляют более 100 высокотехнологичных моделей, которые можно использовать в разных сферах жизни.

Всем привет! Вы смотрите программу «Хорошие новости» на телеканале «Арктик-ТВ». В студии – Анастасия Кочурова.

Пожилые венесуэльцы спасаются от одиночества на танцполе. В стране уже несколько лет работают клубы танцев для тех, кому за 60.

Венецианцы вернули себе заброшенный остров, который находится недалеко от города. После долгих бюрократических проволочек они смогли взять его в аренду. Остров станет местом отдыха горожан.

Древние останки обнаружили в столице Перу во время прокладки газопровода. Это уже не первая такая находка в том районе.

Невидимые глазу татуировки на древней сибирской мумии нашли исследователи. Благодаря инфракрасной съёмке археологи обнаружили скрытые изображения, оставленные более 2000 лет назад.

В сельской местности в Аргентине хранят многовековую традицию пайяды. Это импровизация в виде стихов под музыку.

70-летний инженер из Армении освоил уникальное искусство гравировки по яичной скорлупе. Его работы требуют предельной точности и терпения. При этом пенсионер персональных выставок не планирует.

В заброшенном карьере неподалёку от эстонского городка Румму зрители смотрят трагедию любви, сыгранную самосвалами, пожарной машиной и автобусами. Эстонский театр «Kinoteater» поставил «Ромео и Джульетту» с тяжёлой техникой вместо актёров.

На полуострове Истрия в Хорватии спасают от исчезновения местную породу гигантских быков. Она называется «бошкарин». В 80-х годах прошлого века тягловый скот заменила техника, и бошкаринов перестали разводить.

В Англии перемещают муравейники из одного леса в другой, где этих насекомых нет. Так специалисты хотят повысить биоразнообразие и улучшить состояние экосистемы.

Новую программу по спасению редких земноводных запустили в Чили. Её цель – расширить среду обитания ринодерм Дарвина и, возможно, найти пока неизвестную популяцию.

Роботов с ИИ будут продавать в новом магазине в Пекине. Десятки китайских компаний представляют более 100 высокотехнологичных моделей, которые можно использовать в разных сферах жизни.