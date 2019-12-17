Какие новогодние сюрпризы готовят для мурманчан скульпторы, знает «Вечёрка»

И в завершение выпуска – традиционный обзор свежего номера газеты «Вечерний Мурманск». О чём расскажут журналисты печатного издания завтра, зрители телеканала «Арктик-ТВ» узнают сегодня.

Мурманск продолжают украшать к Новому году. Уже завершены работы на территории Семёновского озера. Там установили ледяного персонажа мультфильма «Рататуй» - крысёнка Реми, а также неразлучную парочку - кота Тома и мышонка Джерри. Ледяные горки и скульптуры появятся вскоре в Первомайском округе и на площади Пять Углов. О том, какие сюрпризы готовят для мурманчан скульпторы, читайте «Вечернем Мурманске».

У атомохода «Ленин» было всего два капитана. Имя первого - Павла Пономарева - на слуху у мурманчан благодаря названной в его честь улицы, а второй - незаслуженно забыт. Его звали Борис Соколов. Именно ему посвящён материал в свежем номере «Вечёрки».

На следующей неделе у мурманских школьников наступят зимние каникулы. Несколько тысяч ребят смогут отдохнуть в оздоровительных лагерях. В номере «Вечёрки» - список школ, в которых откроются лагеря.

С 1 января 2020 года проиндексируют материнский капитал. Насколько увеличится пособие на ребёнка и что с ним можно будет сделать, читайте в «Вечернем Мурманске».