Какие открытия сделали участники антимусорного ополчения, читайте в свежей «Вечёрке»

И в завершение выпуска – традиционный обзор свежего номера газеты «Вечерний Мурманск». О чём расскажут журналисты печатного издания завтра, зрители телеканала «Арктик-ТВ» узнают сегодня.

«Мусорная реформа» в нашем регионе набирает обороты. По уровню собираемости платежей Мурманская область – лучшая по стране. Население платит довольно исправно, а вот коммерсанты стараются от платежей убежать и втихую сваливают свой мусор в общедомовые контейнеры. Какие ещё открытия сделали участники антимусорного ополчения, читайте в свежей «Вечёрке».

В Мурманск пришло глобальное потепление. Но погода здесь не при чём. Стоило только знаменитому кубинцу Йоелю Гонсалесу заявить о концертах в заполярной столице, как прекрасная половина Мурманска облачилась в весенние наряды. Музыкальный философ, буддист и основатель уникального проекта «Филоритмика» Йоель Гонсалес раскрывает читателям «Вечернего Мурманска» тайны ритмов жизни.

На просторах Интернета появилось любопытное предложение для тех, кто мечтает зарабатывать, ничего при этом не делая. Главной и единственной задачей сотрудника будет ежедневно по рабочим дням приходить на железнодорожную станцию в шведском городе Гетеборге и уходить с неё в условленное время. Кому и зачем пришла в голову мысль нанять человека для официального ничегонеделания, выяснили журналисты «Вечернего Мурманска».