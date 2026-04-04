Какие разные у нас интересы: учёные пытаются найти способ предотвращения гибели ежей на автодорогах, а американцы ищут облегчения в «клубах крика»

В Ирландии можно пожить в маяках. Их жилые помещения переоборудуют в отели. Вид на Атлантический океан, уютные апартаменты и потрясающие просторы – вот, что ждёт любителей путешествий, которые выбирают местом отдыха именно эту гостиницу.

Вы смотрите программу «Хорошие новости» на телеканале «Арктик-ТВ».

Беременные женщины в отдалённых общинах аборигенов в штате Западная Австралия часто вынуждены уезжать из дома, чтобы получить медицинскую помощь. Новая программа обучения медперсонала в сельской местности призвана решить эту проблему. Подробнее о ней узнаем из сюжета.

В Риме для публики открыли двор базилики Святой Марии над Минервой, который долгое время оставался закрытым. Для доминиканских монахов – это место молитвы и созерцания. Чем уникальна историческая постройка и почему она так привлекает гостей, расскажем прямо сейчас.

В Будапеште и сегодня можно увидеть старинные служебные трамваи. Они появились в городе 100 лет назад, но по-прежнему приносят пользу, да и, к слову, исправно работают. Нужда в этом транспорте появилась после Первой мировой войны.

В 50-х годах прошлого века юный любитель палеонтологии обнаружил необыкновенную находку. Она пролежала у него десятки лет. И только недавно учёные получили возможность её исследовать. Открытие оказалось очень важным.

И американские учёные не остаются в стороне – они пересматривают старейшую запись звуков горбатого кита. Она была сделана на Бермудских островах в марте 1949 года, за 20 лет до того, как исследователи поняли, что услышанная ими песня – это общение китов друг с другом.

Как помочь ежам избежать гибели на дорогах или лужайках, где работают газонокосилки? За решение этого вопроса взялись учёные, наблюдающие активное снижение популяции этих животных.

А вот в Турции работает центр по сохранению редкой породы ванских кошек. Особенность этих животных – белоснежная шерсть и глаза разного цвета. Желающие могут провести с питомцами время и порадовать их разными лакомствами.

Так же и в Уганде провели сложную операцию по переселению двух носорогов из частного заповедника в национальный парк Долина Кидепа. Там эти редкие животные вымерли 43 года назад.

Одна пожилая женщина из Нидерландов всю жизнь ходит в традиционном наряде. И это не связано с её профессией. Просто она не смогла приспособиться к современной одежде и по сей день ходит в народном костюме. Как же он выглядит, увидим прямо сейчас.

Помогает ли крик в обретении счастья? Вряд ли. Зато в «клубах крика», которые появляются в США, обещают душевное облегчение. Помогает ли этот ритуал желающим, узнаем из сюжета.

