Какие рекорды установила зима в Мурманске, знает «Вечёрка»

И в завершение выпуска – традиционный обзор свежего номера газеты «Вечерний Мурманск». О чём расскажут журналисты печатного издания завтра, зрители телеканала «Арктик-ТВ» узнают сегодня.

Жителей Кольского Заполярья сугробами не удивишь. Но нынешняя календарная зима, по мнению синоптиков, стала одной из самых снежных. Только в январе в Мурманске выпало снега в два с лишним раза больше нормы. О рекордах уходящей зимы читайте в свежем номере газеты «Вечерний Мурманск».

Мурманская студентка Дарья Гулик занялась изучением боевых листков партизанских отрядов «Большевик Заполярья» и «Советский Мурман». Причём Дарья учится не на историческом факультете вуза, а в Мурманском колледже искусств по классу фортепьяно. Об уникальном исследовании необычной пианистки рассказывает «Вечёрка».

В субботу и воскресенье Мурманск с музыкой и угощениями проводит Масленицу. Народные гулянья развернутся во всех округах города. Где можно будет от души повеселиться и поесть блинов, выяснили журналисты «Вечернего Мурманска».

Назойливые коллекторы буквально блокировали работу городской администрации Оленегорска. А все потому, что одна из чиновниц просрочила платеж по микрозайму. Что делать с такими звонками? Как быть, если о вашем долге начинают рассказывать вашим родным, друзьям и даже коллегам? Ответы на эти вопросы ищите в свежей «Вечёрке».