Какие скидки можно получить в муниципальных аптеках заполярной столицы, знает «Вечёрка»

И в завершение выпуска – традиционный обзор свежего номера газеты «Вечерний Мурманск». О чём расскажут журналисты печатного издания завтра, зрители телеканала «Арктик-ТВ» узнают сегодня.

С медицинскими масками и лекарствами в Мурманске перебоев нет. В этом убедились активисты проекта «Народный контроль», проинспектировав сеть муниципальных аптек «Аптека Первая». Противовирусные препараты сейчас, в сезон гриппа и простуд, мурманчанам здесь предлагают и импортного, и отечественного производства – на любой кошелек. Кому из горожан и какие скидки можно получить в муниципальных аптеках заполярной столицы, читайте в новом номере газеты «Вечерний Мурманск».

Известный врач и почетный гражданин столицы Кольского Заполярья Александр Писаренко ещё в детстве сам себе поставил диагноз: заболел Мурманском. И всю свою жизнь не может «вылечиться» от любви к Северу! О том, почему мальчик из Краснодарского края влюбился в суровый заполярный город, какие испытания прошёл, чтобы приехать сюда, и зачем вызывал «скорые» к трапам самолётов, читайте в свежем выпуске «Вечернего Мурманска».

19-летняя мурманчанка Элизабет Десалень, воспитанница Мурманского колледжа искусств, успешно участвует в шоу «Песни» на ТНТ. В минувшую субботу девушка выступила в первом туре и довольно успешно: оба наставника шоу – Тимати и Баста – проголосовали за её прохождение во второй тур. А о том, что ещё ждёт мурманчанку, рассказывает свежая «Вечёрка».