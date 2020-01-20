Какие сюрпризы подбросила погода мурманским коммунальщикам, знает «Вечёрка»

И в завершение выпуска – традиционный обзор свежего номера газеты «Вечерний Мурманск». О чём расскажут журналисты печатного издания завтра, зрители телеканала «Арктик-ТВ» узнают сегодня.

Вывести Мурманск в лидеры по внедрению проекта «Умный город» - о таких планах рассказал журналистам глава администрации областного центра Евгений Никора. Когда Мурманск станет «Городом света» и на какие проекты городской модернизации смогут лично повлиять мурманчане, читайте в свежем номере «Вечёрки».

Вчера утром возле дома № 12 на улице Папанина в Мурманске произошло массовое ДТП. Его виновницей стала пьяная женщина за рулём «Лексуса». Подробнее об этом происшествии и о том, какое наказание теперь ждёт нетрезвую автолюбительницу, читайте в «Вечернем Мурманске».

В двух домах на улице Ломоносова сосульки спустились до первого этажа! Этот факт был озвучен на оперативном совещании в управлении Первомайского округа. Какие ещё сюрпризы подбросила погода мурманским коммунальщикам и что ещё в январе ждать всем мурманчанам от небесной канцелярии, рассказывает свежая «Вечёрка».