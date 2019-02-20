Какие сюрпризы ждут горожан на площади Пять Углов 23 февраля, знает «Вечёрка»

И в завершение выпуска – традиционный обзор свежего номера газеты «Вечерний Мурманск». О чём расскажут журналисты печатного издания завтра, зрители телеканала «Арктик-ТВ» узнают сегодня.

В Мурманске завершены проектные работы по восстановлению дома на улице Свердлова, пострадавшего от взрыва газа в марте 2018 года. Есть ли в бюджете города средства на восстановительные работы и как долго они могут продолжаться, в разговоре с читателями «Вечернего Мурманска» рассказал глава городской администрации Андрей Сысоев. Подробнее об этом можно узнать из свежего выпуска городской газеты.

Большие ростовые куклы, песни, танцы и даже огнетушители. Все это смешалось на сцене Дворца культуры имени Кирова, где в преддверии 23 февраля соревновались в остроумии представители силовых ведомств. Как кавээнщик в погонах сделал предложение любимой прямо со сцены, можно прочитать в публикации «Вечернего Мурманска» под заголовком «Ой, все или Приказано смеяться».

Свой предпраздничный подарок сильной половине мурманчан приготовил городской спорткомплекс «Авангард». Специально для мужчин накануне 23 февраля в бассейне спорткомплекса будут организованы бесплатные сеансы. Свежий выпуск «Вечерка» сообщает, когда и кто сможет воспользоваться этим предложением и какие подарки накануне 8 марта ждут в «Авангарде» мурманчанок.

В эти выходные мурманчане будут отмечать День защитника Отечества сразу на двух городских площадках. Какие сюрпризы ждут горожан на площади Пять Углов, а какие – в детском городке «Сказка» первыми узнают читатели свежего номера «Вечёрки».