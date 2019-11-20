Какие управляющие компании Первомайского округа Мурманска нарушают жилищное законодательство, знает «Вечёрка»

И в завершение выпуска – традиционный обзор свежего номера газеты «Вечерний Мурманск». О чём расскажут журналисты печатного издания завтра, зрители телеканала «Арктик-ТВ» узнают сегодня.

«Чистый спорт» - так называется публикация в сегодняшнем номере газеты «Вечерний Мурманск». Но речь в ней не о проблемах с допингом, а об условиях, созданных в областном центре для занятий физкультурой и спортом. Что делает на мурманских стадионах снегоуборочная техника и почему на городских спортплощадках даже зимой зеленеет искусственный газон, выяснили журналисты газеты.

На следующей неделе мурманчан будут учить, причём, совершенно бесплатно, продвигать собственное дело. Среди тех, кто приедёт поделиться опытом в этой сфере, - звезда самой популярной в России игры «Что? Где? Когда?». «Вечёрка» рассказывает, как стать участником форума, где научат открывать своё дело и познакомят с новыми бизнес-технологиями.

«Ой, всё!» - наверняка так отреагировали девушки из одноименной команды КВН регионального управления МЧС на письмо из Москвы. Они получили официальное приглашение от руководителя Клуба весёлых и находчивых Александра Маслякова на международный фестиваль «КиВиН - 2020». Он пройдёт в Сочи с 12 по 25 января. Читатели «Вечернего Мурманска» узнают о том, как северянки готовятся к этому фестивалю и чем они собираются удивлять его зрителей.

Какие управляющие компании Первомайского округа Мурманска нарушают жилищное законодательство? Из-за чего жителей дома на улице Подстаницкого пришлось эвакуировать среди ночи? Как гражданин одной из арабских стран без документов оказался в пограничной зоне? Сколько человек претендует на должность главы администрации Мурманска? Ответы на эти вопросы можно найти в свежем выпуске «Вечёрки».