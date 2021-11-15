Каких игрушек мурманчанам не хватает на главной ёлке города?

Ёлка на главной площади Мурманска Пять Углов уже собрана. Специалисты начали украшать хвойный символ зимних праздников световыми конструкциями в виде звёзд.

Журналисты «Арктике-ТВ» решили опросить горожан, игрушки какой тематики они хотели бы хотели увидеть на новогоднем дереве в этом году? Ответы земляков не отличались разнообразием:

- В форме медведя…

- Моему сыну нравятся огоньки…

- Карамельные трубочки…