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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)02.10.19 19:30

Каким будет День города в этом году, знает «Веч`рка»

Завершает наш выпуск традиционный обзор свежего номера газеты «Вечерний Мурманск». Вот, о чём расскажут журналисты печатного издания.

В этом году в Мурманской области собирались отремонтировать 260 жилых домов. Работы завершены менее чем в половине из них. Что будет с остальными многоэтажками?

В начале недели в Заполярье резко похолодало, пошел снег. Хронику автостолкновений, падений в кювет и пробок на дорогах публикует «Вечерка».

День города в этом году будет не совсем обычным. Мурманчане встретят его вместе с Северным флотом. Какие подарки приготовили для жителей города североморцы?

На эти необычные занятия приходят самые разные женщины: от парикмахеров и массажистов до врачей и чиновниц, замужние и одинокие. Зачем мурманчанки собираются по вечерам при свечах?

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