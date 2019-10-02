Каким будет День города в этом году, знает «Веч`рка»

Завершает наш выпуск традиционный обзор свежего номера газеты «Вечерний Мурманск». Вот, о чём расскажут журналисты печатного издания.

В этом году в Мурманской области собирались отремонтировать 260 жилых домов. Работы завершены менее чем в половине из них. Что будет с остальными многоэтажками?

В начале недели в Заполярье резко похолодало, пошел снег. Хронику автостолкновений, падений в кювет и пробок на дорогах публикует «Вечерка».

День города в этом году будет не совсем обычным. Мурманчане встретят его вместе с Северным флотом. Какие подарки приготовили для жителей города североморцы?

На эти необычные занятия приходят самые разные женщины: от парикмахеров и массажистов до врачей и чиновниц, замужние и одинокие. Зачем мурманчанки собираются по вечерам при свечах?