Каким мурманским УК в ближайшее время ждать штрафов и за что, ответ знает «Вечёрка»

И в завершение выпуска – традиционный обзор свежего номера газеты «Вечерний Мурманск». О чём расскажут журналисты печатного издания завтра, зрители телеканала «Арктик-ТВ» узнают сегодня.

Мурманские управляющие компании продолжают разгребать завалы, образовавшиеся во дворах во время снегопадов. Однако, как считают горожане, делают это они не очень оперативно. А кто-то и вовсе игнорирует свои обязанности. В Первомайском округе в дело вмешались прокуратура и управление округа. Они организовали совместную проверку работы управляющих компаний по уборке снега во дворах. Каким мурманским УК в ближайшее время ждать штрафов и за что? Об этом читайте в свежей «Вечёрке».

Хоккейный клуб «Мурман» завершил свой сезон в Суперлиге. В активе мурманчан 29 очков и 11-е место в турнирной таблице. На счёту мурманчан девять побед. И эти победы заставили грандов хоккея с мячом отбросить мысли о том, что с «Мурманом» можно играть спустя рукава. Как «Мурман» провел свой заключительный матч в Суперлиге? В чем плюсы искреннего хоккея опытных, но возрастных мурманских игроков? А в чём они заметно уступали соперникам? Подробные ответы на эти вопросы узнайте из нового выпуска «Вечернего Мурманска».

В канун Международного женского дня городской спортивный центр «Авангард» приготовил мурманчанкам сюрприз. Их ждут в бассейне центра на бесплатные сеансы. В какое время они начнутся и сколько продлятся? Об этом подробно рассказывает «Вечёрка».

Сразу несколько происшествий в Мурманске с собаками. Спасателям с помощью бензореза пришлось вырезать люк в полу гаража, чтобы забравшаяся под сооружение собака смогла выбраться наружу. Бездомные же собаки вели себя агрессивно и нападали на горожан. На каких городских улицах это происходило и чем смогли помочь укушенным горожанам медики, рассказывает выпуск «Вечернего Мурманска».