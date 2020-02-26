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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)26.02.20 19:30

Каким жилищным организациям придётся отказаться от обслуживания домов северян, знает «Вечёрка»

И в завершение выпуска – традиционный обзор свежего номера газеты «Вечерний Мурманск». О чём расскажут журналисты печатного издания завтра, зрители телеканала «Арктик-ТВ» узнают сегодня.

Нежелание выполнять свои обязанности оставит управляющие компании без работы. Государственная жилищная инспекция региона направила в Арбитражные суды Мурманской, Ленинградской областей и Петербурга заявления об аннулировании лицензий сразу у трёх управляющих компаний. Каким жилищным организациям придётся отказаться от обслуживания домов северян, выяснили журналисты «Вечёрки».

Глыба льда, упавшая на припаркованную возле дома машину, вдребезги разбила лобовое стекло дорогой иномарки. Люди, которые работают на высоте даже без элементарной страховки, пытаются очистить от слежавшегося снега крыши мурманских зданий. В свежем номере «Вечернего Мурманска» хроника не всегда успешной борьбы с сюрпризами заполярной погоды.

«Очень боимся разочаровать зрителей», - говорят мурманские КВНщики. Они считают, что с каждым разом надо работать больше и больше, чтобы было чем удивлять мурманчан. На этой неделе начинается новый сезон мурманской Молодежной лиги КВН. «Вечёрка» узнала о том, как создаются команды весёлых и находчивых и как рождаются их искрометные шутки.

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