Какими будут сквер на проспекте Героев-североморцев и набережная Ледового озера? Ответы знает «Вечёрка»

И в завершение выпуска – традиционный обзор свежего номера газеты «Вечерний Мурманск». О чём расскажут журналисты печатного издания завтра, зрители телеканала «Арктик-ТВ» узнают сегодня.

В Мурманске побывал популярный телеведущий Андрей Малахов. Цель визита – встреча с финалистами конкурса «Лидеры Севера». Этот конкурс формирует руководящие кадры для ведущих предприятий и правительства региона. О том, как стать лидером, читайте в свежем номере «Вечёрки».

До спортивного фестиваля «Гольфстрим», который пройдёт в окрестностях Кольского моста и на площади Пять Углов, осталось 3 дня. Самая подробная программа фестиваля с расписанием движения бесплатных автобусов к Кольскому мосту – в новом номере главной городской газеты.

В самом центре Мурманска, на площади Пять Углов, появилась новая скейт-площадка. Спортивный объект из шести элементов предназначен для катания на скейтбордах, роликах и самокатах. Многие мурманчане задавались вопросом, зачем старую площадку перенесли на улицу Хлобыстова, а в центре установили новую? Чем она отличается от прежней? Ответы на эти вопросы узнали журналисты «Вечернего Мурманска».

Какими будут сквер на проспекте Героев-североморцев и набережная Ледового озера? Что думают по поводу планов благоустройства этих мест мурманские депутаты и жители окрестных домов? Подробнее об этом – в сегодняшнем номере «Вечернего Мурманска».