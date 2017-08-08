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День за днём с «Арктик-ТВ»08.08.17 19:30

Какими хотели видеть современный Мурманск 50 лет назад? Узнаем, когда вскроем «капсулу времени»

Кто из нас не мечтал о машине времени? Благодаря старому советскому диафильму под названием «В 2017 году» можно погрузиться в прошлое и понять, о каком будущем мечтали люди полвека назад. Есть на слайдах фрагменты, связанные и с Заполярьем. В Мурманске же, прямо в центре города, практически под ногами прохожих скрыт «привет из прошлого». Капсулу времени, заложенную в 1967 году в парке около улицы Ленинградской, где расположен памятник Жертвам интервенции, вскроют в октябре этого года. Тогда мы и узнаем, какими нас представляли наши земляки полвека назад.

Вместо мультиварок и микроволновок - овощерезка, которая распознает команды с помощью записок.  Вместо «Википедии» – специальный приём кино - «лупа времени», а роль скайпа выполнял старый добрый телевизор. Такой, вполне реалистичной, видели жизнь в 2017 году жители СССР в 1960 году.

Но далеко не всем футуристическим мечтам суждено сбыться. По сюжету диафильма, пионеры будущего пришли на экскурсию, чтобы узнать о достижениях страны за последние 50 лет. Империализм свергнут, шахтеры добывают вечные источники энергии, космические корабли летают до созвездия Альфа Центавра, а между континентами курсируют атомные поезда.

В предисловии авторы диафильма сообщают, что всё это не пустые фантазии, сценарий основан на прогнозах советских учёных и тенденциях в научной фантастике.  Если бы всё это оказалось правдой, то сейчас жители Заполярья жили бы под землей и, наконец-то, перестали жаловаться на плохую погоду.

И только газеты за полвека совсем не изменились. Они по-прежнему – главный источник новостей.

К слову, фантазии на тему светлого социалистического будущего были весьма популярны. Советские граждане, как могли, приближали столетие Великого Октября, которое исполнится в ноябре 2017 года. Мурманчане не стали исключением. Под землей хранится «капсула времени» с посланием потомкам - людям будущего.

«Капсула времени» ждёт своего часа уже 50 лет. Когда её закладывали (в год 50-летия Октябрьской социалистической революции), экономика Мурманска находилась на подъёме:  застраивались жилые районы - улицы Халатина, Гагарина, Жилстрой. К 1967 году закончили строительство первого многоэтажного дома. Все с нетерпением ждали приезда Леонида Брежнева, генерального секретаря ЦК КПСС. Все эти люди с чёрно-белых фотографий с помощью своего послания хотели нам рассказать о своих надеждах. А вот о каких, журналисты редакции «Арктик-ТВ» попытались узнать у мурманчан.

- В послание вложены наиболее положительные моменты из жизни людей того времени, - считает Наталья Михайлова. - Надеюсь, присутствовать при её вскрытии.

- Я думаю, что они хотели нам посоветовать продолжить работу  на благо мира. Тогда они могли написать, что надо построить коммунизм, - говорит Максим Чирков. 

Мурманский художник Владимир Финкель был свидетелем закладки «капсулы времени». На церемонии в парке Жертвам интервенции в далеком 1967 году он оказался случайно. Говорит, повезло – стал свидетелем исторического события.

- Погода была хорошая, комсомольцы занимались этим делом, - вспоминает Владимир Финкель, художник. – Камешка, который сейчас лежит, в то время  не было, по-моему, была табличка. Потом появилось уже монументальное сооружение.

К сожалению, о чем говорится в послании, художник не помнит. Ничего страшного, так как ждать осталось чуть-чуть. Капсулу вскроют уже этой осенью.

- Это очень ценно, что поколение оставило что-то после себя, - отмечает Владимир Финкель, художник. – Не знаю,  как это будет воспринято, всё-таки довольно много времени прошло.

И хоть «капсулу времени» из земли ещё не извлекли, новую с обращением к потомкам 2066 года, уже зарыли. Произошло это в день столетия Мурманска. Найти место закладки можно легко - в сквере напротив ДК Кирова.

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