Какими событиями запомнилась северянам минувшая неделя, расскажет Александра Ретунская в еженедельной программе «Итоги»

Под какой процент и кто может получить кредит в фонде развития малого и среднего предпринимательства, расскажет директор фонда Андрей Дочкин.

Любительский лов морского ежа обернулся трагедией. Что стало причиной кораблекрушения в Баренцевом море?

Потерявших травматическое оружие ждут санкции. Об изменениях в правилах обращения с оружием расскажет эксперт Росгвардии, подполковник полиции Алексей Чернов.

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