День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)18.02.22 19:30
Какими событиями запомнилась северянам минувшая неделя, расскажет Александра Ретунская в еженедельной программе «Итоги»
Элонора Кукунова, заместитель руководителя управления Росреестра по Мурманской области, расскажет, что делать, если вы решили оформить право собственности на свой гараж или затеяли дома перепланировку. Как выбрать кадастрового инженера и не ошибиться? На этот вопрос будет дан ответ во время программы «Итоги».
Насколько интересен жителям Турции берег Баренцева моря, расскажут эксперты Елизавета Корякина и Павел Ершов.
Полный выпуск программы «Итоги» смотрите в субботу, 19 февраля, в 20.30 в эфире телеканала, а также на сайте «Арктик-ТВ».
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Последние комментарии
Юлия Свекольникова, ростовчанка.
18.02.22 17:00
"Танцоры, выступившие перед гостем праздника Дня кадета, к слову, сойдя со сцены могут без лишних усилий разобрать и собрать на скорость автомат Калашникова. Затем кадеты показали, как умеют оказыват
Юлия Свекольникова, мурманчанка.
18.02.22 16:38
Здравствуйте, Андрей Владимирович! Вам пишет неравнодушная мурманчанка. Пожалуйста, прочтите мой комментарий. И прошу считать его официальным к Вам обращением. МБОУ "Кадетская школа города Мурманска
Северянин
16.02.22 18:21
Ещё бы мазут на газ заменить,котельные новые построить,а то котельни рухнут скоро от старости . Зарплату рабочему персоналу поднять до 80 т.рублей. Работают люди за ПОЛЯРНЫМ КРУГОМ ,а зарплаты 25 -27
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