Какими событиями запомнилась северянам минувшая неделя, расскажет Александра Ретунская в еженедельной программе «Итоги»

Элонора Кукунова, заместитель руководителя управления Росреестра по Мурманской области, расскажет, что делать, если вы решили оформить право собственности на свой гараж или затеяли дома перепланировку. Как выбрать кадастрового инженера и не ошибиться? На этот вопрос будет дан ответ во время программы «Итоги».

Насколько интересен жителям Турции берег Баренцева моря, расскажут эксперты Елизавета Корякина и Павел Ершов.

Полный выпуск программы «Итоги» смотрите в субботу, 19 февраля, в 20.30 в эфире телеканала, а также на сайте «Арктик-ТВ».