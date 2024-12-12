День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)12.12.24 19:30
Какими судьбами сибирячка оказалась на Крайнем Севере?
В новом выпуске проекта «Север - это судьба» «Арктик-ТВ» расскажет о председателе комитета по молодёжной политике Марии Чернышёвой.
Смотрите программу в эфире нашего телеканала в пятницу, 13 декабря, в 21.00; в субботу - в 19.00 и в воскресенье - в 19.30.
- Я начала сначала просто волонтёрить, - делится своими воспоминаниями Мария Сергеевна.
Какими судьбами сибирячка оказалась на Крайнем Севере? Как в работе ей помогает спорт? Какие деловые и человеческие качества позволили стать частью команды губернатора?
На эти и другие вопросы журналиста «Арктик-ТВ» отвечает Мария Чернышёва в программе «Север - это судьба».
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Последние комментарии
Юрий
08.12.24 14:27
Был на СВО было ранения не как не могу получить выплаты губернаторские и 3 миллиона и за медаль нет. Осколки в позвоночнике *** Юрий, Вам нужно обратиться в Государственный Фонд "Защитники Отечеств
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Алексей
08.12.24 12:49
У нас вся страна так работает, какое удивление...в любой больнице от мокб до мокмц при желании можно найти нарушений, которые будут основанием для закрытия. С Уважением гражданин, врач, филантроп
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Надежда Балабанова
06.12.24 21:22
27.08.2024 мною была отправлена посылка в зону СВО почтой России, 01.09.2024 передана в фельдъегерско-почтовую службу. Декабрь месяц посылку адресат не получил!!! Фельдъегерско-почтовая свои прямые о
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